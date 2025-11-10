Nuevos distribuidores como Black Bear y Row K captan películas con celebridades

Mientras muchas películas independientes siguen fallando en taquilla, y la opinión generalizada es que las películas independientes de bajo presupuesto o las franquicias de nueve cifras son las apuestas más seguras, dos nuevas películas nacionales distribuidores – Black Bear y Row K Entertainment – ​​tienen una estrategia que hoy en día resulta contradictoria: estrenar películas de presupuesto medio. La gran pregunta, dado el difícil mercado, es por qué.

“Simplemente no hay muchas opciones para estrenar este tipo de películas”, dice la abogada y productora de entretenimiento Elsa Ramo, fundadora de la firma Ramo Law, con sede en Los Ángeles. “Así que creo que a algunas de estas empresas emprendedoras les gusta [producer-turned-U.S.-distributor] Black Bear atiende a un mercado donde hay menos compradores que nunca”.

El camino que recorren Row K y Black Bear es precario. A medida que los streamers comenzaron a alejar a una gran parte del público adulto de los cines, muchas distribuciones similares de presupuesto medio como CBS Films, Millennium y Overture Films cerraron en la década de 2010, mientras que STX y Summit se asociaron con otros para la distribución. Han surgido empresas más nuevas como A24 y Neon, pero ha habido muchos menos éxitos relámpago en una botella como “Twilight” o “Everything Everywhere All at Once” que las respalden.

En la última década, las únicas 10 películas con mayor taquilla que no fueron de los grandes estudios fueron “John Wick: Capítulo 4” de Lionsgate y “Sound of Freedom” de Angel Studios en 2023 (alrededor de 185 millones de dólares cada una), y “Los juegos del hambre: Sinsajo – Parte 2” de Lionsgate en 2015 (270 millones de dólares).

Colman Domingo protagoniza “Dead Man’s Wire”, una película de prestigio para Row K.

Sin embargo, un mercado en dificultades puede ofrecer oportunidades. «Lanzamos Row K en agosto porque vimos una clara brecha en el mercado para un distribuidor centrado en películas comerciales de presupuesto medio. Entre los niveles de presupuesto altos de los grandes estudios y el alcance limitado de los actores boutique, Row K fue construido para llenar este vacío», dice el copresidente Christopher Woodrow. Está financiado por la firma de inversión en entretenimiento Media Capital Technologies, que cuenta con el respaldo de MassMutual y otros inversores institucionales, además de inversores de alto patrimonio neto.

“Vimos que la asistencia al teatro ha tenido una tendencia al alza, y el público más joven regresa a los cines en busca de narraciones originales y una diversidad más amplia de contenido. [so] Sabíamos que había una oportunidad de prosperar junto con los grandes lanzamientos de estudio. Si bien siempre habrá desafíos en el mercado, uno de nuestros principales objetivos es el gasto eficiente”.

Con el liderazgo del copresidente Raj Singh, Imax y la veterana de Paramount Megan Colligan como presidenta y CAA como una de sus asesoras, Row K escogió cuatro películas en los festivales de otoño: el drama criminal de Gus Van Sant “Dead Man’s Wire” (estrenado el 9 de enero después de una carrera clasificatoria para premios), la comedia de Maude Apatow “Poetic License” (15 de mayo), el reinicio de acción de Jaume Collet-Serra “Cliffhanger” (15 de agosto). 28) y el romance de Tom Dean y Marc Eldridge “Charlie Harper” (25 de septiembre), como parte de su plan para estrenar 10 películas anualmente en Estados Unidos o Norteamérica antes de aumentar su lista.

«Si bien hasta ahora nos hemos centrado en adquisiciones y precompras, también financiaremos y produciremos nuestra propia lista y luego utilizaremos estrategias de distribución personalizadas título por título». dice Singh. «Los servicios auxiliares desempeñarán un papel muy importante y estamos en el proceso de negociar varios acuerdos auxiliares».

Sydney Sweeney protagoniza “Christy”, un estreno de Black Bear. Oso negro

En julio, el fundador de Black Bear, Teddy Schwarzman, reclutó al codirector de CAA Media Finance, Benjamin Kramer, para que fuera presidente de su nueva división de distribución en EE. UU., con el objetivo de lanzar hasta 12 producciones internas y de terceros cada año. Como jefe de distribución teatral en EE. UU., el ex ejecutivo de Lionsgate, David Spitz, ayudará a gestionar una amplia gama de películas de autor y de género, basándose en la experiencia de distribución de la compañía en el Reino Unido e Irlanda como Black Bear UK, y en Canadá bajo su filial Elevation Pictures.

Dado que el mercado en contracción ha dejado a los productores con menos opciones, algunos en la industria sospechan que la nueva teja de Black Bear está diseñada principalmente para garantizar el estreno en cines de sus propias películas. “Veremos si eligen películas de otros productores y no sólo las suyas”, dice un distribuidor veterano. Pero una fuente dice que su capacidad para aprovechar sus propios títulos de ventas internacionales, además de películas terminadas y en producción de otros, los presionará menos para comprar en cualquier mercado determinado.

Primero: la nueva película biográfica sobre boxeo dirigida por Sydney Sweeney, “Christy”. El vehículo de acción de Jason Statham “Shelter” saldrá el 30 de enero, y dos más, el drama criminal dirigido por Matthew McConaughey “The Rivals of Amziah King” y la película protagonizada por Leo Woodall/Dustin Hoffman “Tuner”, se encuentran entre sus estrenos esperados para 2026.

Y dado que la esperada venta o división de Warner Bros. Discovery probablemente hará que el contrato de distribución en cines avance aún más, los vendedores de AFM apoyarán a ambas nuevas distribuciones.