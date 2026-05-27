Nuevos detalles sobre el Oppo Find X10 filtrado

La línea Oppo Find X10, que se espera que debute en octubre, se ha filtrado varias veces. Lo último arroja nueva luz sobre el Oppo Find X10 estándar.

El prolífico informante Digital Chat Station compartió nuevos detalles en Weibo. Según el informante, Oppo está probando actualmente un nuevo sensor HPC de 200MP con un tamaño de sensor de 1/1,3 pulgadas para la cámara trasera principal del teléfono.

Oppo Encuentra X9

Alternativamente, el informante señala que Oppo también está considerando un sensor de 200MP de 1/1,4 pulgadas para la cámara trasera principal.

Mientras tanto, se espera que el Oppo Find X10 cuente con una nueva cámara telefoto periscopio de 64MP y 1/2 pulgada. Sin embargo, Oppo también podría optar por un sensor de 200MP de 1/1,56 pulgadas para la cámara teleobjetivo.

El hallazgo

Oppo Encuentra X9 5G

Las filtraciones anteriores sugirieron que el teléfono incluirá una batería de 8000 mAh y estará equipado con un SoC MediaTek Dimensity 9600.

Fuente (en chino)