Nuevos desafíos para los investigadores policiales en la era de la reforma del derecho procesal

(Este artículo de opinión fue escrito por Umar S. Fana, profesor principal de la Facultad de Ciencias Policiales/Facultad de Ciencias Policiales, investigador principal de Bareskrim policia nacional)

VIVA – INTRODUCCIÓN: Un nuevo amanecer de la justicia en Indonesia

Desde el 2 de enero de 2026, cara ley El derecho penal indonesio ya no es el mismo. La promulgación del Código Penal (Código Penal) 2023, Código de Procedimiento Penal (Código de Procedimiento Penal) 2025, así como la Ley núm. 1 de 2026 sobre Ajustes Penales, ha creado un «terremoto tectónico» en nuestro sistema de justicia.

Este cambio no es sólo un cambio en la nomenclatura o el orden de los artículos, sino más bien una deconstrucción total de la forma en que vemos el crimen y la forma en que tratamos a los humanos en el proceso legal.

En este ecosistema, los investigadores de la Policía Nacional están en primera línea. Ellos son los «guardianes» (portero). Si esta puerta es firme y recta, entonces la justicia tiene posibilidades de prevalecer.

Sin embargo, si esta puerta es frágil y torcida desde el principio, entonces todo el edificio judicial que se encuentra encima de ella (desde la fiscalía hasta la decisión del juez) es simplemente un costoso desperdicio.

Para los estudiantes de derecho, es un laboratorio viviente. Para los investigadores, este es un campo de batalla de profesionalismo. Y para el público en general, esto es una promesa de una protección más concreta de los derechos humanos.

Sin embargo, detrás de todo esto hay inquietud: ¿esta nueva ley «malcria» demasiado a los perpetradores? ¿O en realidad está obligando a nuestros oficiales a mejorar?

CAMBIO DE PARADIGMA: DEL CONTROL DEL DELITO A UN PROCESO LEGAL JUSTO

Antaño conocimos la antigua KUHAP (UU N° 8 de 1981) que nació en un ambiente de entusiasmo Modelo de control del crimen. El objetivo principal es la eficiencia: cómo se captura y castiga a los perpetradores lo más rápido posible. Sin embargo, el mundo ha cambiado. El paradigma global y las demandas democráticas nos están desplazando hacia un Modelo de Debido Proceso más progresista, o lo que en el actual contexto indonesio podemos llamar «»Debido Proceso Plus«.

El pilar principal de este nuevo paradigma es la rendición de cuentas. Si en el pasado las investigaciones se consideraban a menudo una «zona gris» llena de discreción ilimitada, ahora cada respiro que toma un investigador debe tener una sólida base de razonamiento legal.

Página siguiente Los investigadores ya no deberían confiar únicamente en la “intuición de campo” o la “experiencia de alto nivel”. El nuevo Código Procesal Penal exige pruebas que no sólo sean relevantes, sino también obtenidas de manera lícita (pruebas obtenidas legalmente). Aquí reside el punto crucial: los errores de procedimiento ya no son sólo amonestaciones administrativas, sino un veneno que acaba con todo el caso.

