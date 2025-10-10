Nuevos datos sobre el caso de asesinato y violación de un trabajador de Alfamart, el perpetrador era el jefe y amigo confidencial de la víctima

Jacarta – Finalmente se ha revelado el misterio del descubrimiento del cuerpo de una mujer en el río Citarum, Karawang, Java Occidental. La policía logró identificar a la víctima y al mismo tiempo arrestar al perpetrador, que no era otro que el jefe de trabajo de la víctima.

Lea también: Apelación denegada, político malasio que violó a ama de casa indonesia sigue condenado a 8 años de prisión



El autor de las iniciales HS alias Heryanto (27) es fuertemente sospechoso de ser el autor del asesinato y violación contra Dina Oktaviani (21), empleado Alfamart De Purwakarta. Este caso ahora ha sido transferido oficialmente a la policía de Purwakarta porque el lugar del incidente está en esa zona.

«Las acciones del perpetrador se llevaron a cabo en la jurisdicción de Purwakarta. Con esto, coordinamos, colaboramos y luego lo delegamos a la policía de Purwakarta. Y hasta ahora, sólo entonces llevaremos a cabo un examen intensivo de los motivos, luego las pruebas y otras pruebas como cumplimiento del incidente de un acto ilegal cometido por este presunto perpetrador», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Purwakarta. AKP Uyun Saepul, citado por tvOne.

Lea también: Fingiendo estar histérico cuando la víctima muere, un miembro de la familia en Purwakarta resulta ser el autor del asesinato de Dea Permata.



De los resultados de la investigación policial se reveló que la víctima y el perpetrador tenían una relación bastante estrecha como amigos. Dina, que atravesaba problemas personales, fue invitada por el agresor a conocer a una «persona inteligente».



Outlet Alfamart e inquilinos MiPyME al frente.

Lea también: Impulsando la transición energética nacional, estarán disponibles 3.000 estaciones de carga



Sin embargo, en lugar de ayudar, el perpetrador llevó a la víctima a su casa en Cibatu, Purwakarta Regency, y allí acabó con su vida.

«El perpetrador llevó a la víctima a su casa, luego la estranguló y asfixió hasta que murió», dijo el jefe de Relaciones Públicas de la policía de Karawang, Ipda Cep Wildan.

Luego de confirmar que la víctima estaba muerta, el perpetrador tuvo relaciones sexuales con la víctima y le quitó sus pertenencias, entre ellas joyas y un teléfono celular. Para eliminar rastros, el perpetrador arrojó el cuerpo de Dina al río Citarum, donde finalmente fue encontrado por los residentes de la aldea de Curug, distrito de Klari, Karawang.

Cronología y divulgación de casos

Anteriormente, la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Karawang (Satreskrim) arrestó al perpetrador después de encontrar el cuerpo de Dina Oktaviani flotando en el río Citarum el martes (10/7/2025).

El jefe de policía de Karawang, AKBP Fiki Novian Ardiansyah, explicó que el descubrimiento del cuerpo fue el punto de partida para la investigación del caso.

«El asesinato fue descubierto después de que el martes (10/7/2025) se encontrara un cuerpo flotando en el río Citarum en el área de Munjul Kaler Hamlet, Curug Village, distrito de Klari, Karawang Regency, Java Occidental», dijo Fiki en Karawang, el jueves (10/9/2025), citado por ANTARA.