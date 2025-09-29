Nuevos autos Wuling vendían miles de unidades cada 1 hora

Beijing, Viva – El fenómeno de los automóviles eléctricos últimamente ha controlado cada vez más el mercado automotriz global. Varios fabricantes compiten para presentar productos que no solo son ecológicos, sino también elegantes y asequibles. Uno de los nombres que le robaron la atención vino de Wuling.

No pocas personas tienen curiosidad por el último fabricante de avance de China. Su marca de marca nombrada Wuling Binguo SSe dice que puede cambiar el dominio de los viejos jugadores. De hecho, las respuestas del consumidor desde el primer día de lanzamiento son inesperadas.

Este auto viene con una pantalla diferente del modelo anterior. Modern Retro Nuance envuelto en un diseño redondeado lo hace inmediatamente reconocido en el camino. No se pierda, los detalles de las luces poligonales a las opciones de doble tono se suman al carácter único.

La parte severa del automóvil también está diseñada de manera atractiva con una línea de lámpara alargada. El toque de cromo plateado al parachoques inferior da la impresión de lujo a pesar de estar en el segmento de nivel de entrada. La dimensión compacta todavía presenta una impresión proporcional a un automóvil de la ciudad eléctrica.

Wuling dijo que este automóvil nuevo de marca puede acomodar a cinco personas con la máxima comodidad. El espacio para la cabeza se alivia en la fila delantera y el tono de la silla de campo en la fila trasera para que sea más valor. Adecuado para familias jóvenes y usuarios urbanos que necesitan espacio flexible.

No solo una cuestión de diseño, el interior también se basa en la última tecnología. A partir de la pantalla del instrumento de 8.88 pulgadas, unidad de cabezal de 12.8 pulgadas, para completar sistemas de conectividad como CarPlay. Otras características premium también se pueden disfrutar en la variante más alta.

La comodidad de conducción está soportada por sillas eléctricas, cámaras de 360 ​​grados y carga inalámbrica de 50W. El sistema de entretenimiento utiliza un Wuling Ai Lingyu receptivo. Prácticamente, este automóvil no es solo funcional, sino también futurista.

El rendimiento no es menos interesante que los motores eléctricos potentes de 75 kW. La batería ofrecida viene en dos opciones de distancia, 325 km y 430 km. La carga rápida solo tarda 35 minutos en alcanzar el 80 por ciento.

Los factores de seguridad siguen siendo una preocupación, que van desde cuatro bolsas de aire, asistencia de arranque de colinas, hasta control electrónico de estabilidad. Wuling incluso complementa la tecnología Must Battery que se afirma que es súper segura. Todo eso hace que este automóvil se complete en su clase.

Sin embargo, lo más sorprendente es la bienvenida del consumidor a este automóvil. Dado que se comercializó oficialmente el 27 de septiembre, citado por Viva Automotive de Carnewschina el lunes 29 de septiembre de 2025, las reservas penetran 55,840 unidades. ¡Es decir, cada hora, miles de unidades de Wuling Binguo S se agotan de inmediato!