Nuevos autos eléctricos Gac Aion solo necesita cobrar 18 minutos, el precio de los 200 millones de IDR

Beijing, Viva – Lanzamiento oficial Aion gac RT ocurrió el 22 de septiembre de 2025 en China. Este modelo de sedán de electricidad se ofrece en cuatro variantes con un rango de precios de 99,800 a 123,800 yuanes o alrededor de RP224 – 278 millones. Esta actualización anual se centra más en ajustar las características y los precios que los cambios de diseño.

Apariencia externa, Aion RT todavía mantiene el concepto de diseño «Velociraptor» que se introdujo previamente. La forma del cuerpo acentúa la curva dinámica con una línea aerodinámica suave. El frente se ve simple pero funcional, combinado con un sensor LiDAR en el área delantera.

Desde el lado, este sedán adopta un estilo coupé con un techo de fondo rápido. Las manijas de las puertas ocultas y los marcos de ventanas negras se suman a la impresión moderna. Mientras tanto, el puerto de carga se coloca en el guardabarros delantero.

Citado Viva Automotive Desde Carnewschina, miércoles 24 de septiembre de 2025, las dimensiones de Aion RT registraron una longitud de 4,865 mm, ancho de 1,875 mm y una altura de 1,520 mm con una distancia entre ejes de 2,775 mm. El coeficiente de resistencia del aire alcanza 0.208CD, un número bastante bajo en su clase. Este auto se ofrece en siete opciones de color exterior.

La sección interior presenta una pantalla de instrumento digital de 8.88 pulgadas y una pantalla media de 14.6 pulgadas. El sistema de entretenimiento se ejecuta con la plataforma Adigo 5.0 que proporciona interfaces basadas en tabletas. La consola central tiene un diseño en capas con ventilación de aire y rodamientos de cargadores inalámbricos.

La experiencia de audio en el automóvil es compatible con el sistema de sonido de 11 altavoces con una configuración de 5.1 canal. El subwoofer de 8 pulgadas se incluye para enriquecer la calidad del bajo. Esto se suma a la impresión de entretenimiento inmersivo para los pasajeros.

En el aspecto de la tecnología de conducción, Aion RT utiliza un chip LiDAR y NVIDIA Orin-X de 126 líneas. Esta combinación proporciona potencia informática de hasta 254 tops para admitir el sistema autónomo. La función de conducción inteligente puede funcionar sin mapas de alta precisión.

La batería utilizada proviene de CATL con una capacidad de 55.1 kWh y 68.1 kWh. La energía del motor eléctrico varía entre 150 kW y 165 kW, equivalente a 201 a 221 caballos de fuerza. La energía de crucero ofrecida alcanza de 520 km a 650 km.

La eficiencia energética de este automóvil se registró a 11.7 kWh por 100 km y 11.9 kWh por 100 km, dependiendo de la variante. La tecnología de carga rápida de 400V basada en el carburo de silicio también está disponible. Con este sistema, la batería se puede llenar 30-80 por ciento en aproximadamente 18 minutos.