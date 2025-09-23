Nuevo transporte en el lago Toba, Bobby Nasution Jajal Amphibians

VIVA – Gobernador de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) Muhamamd Bobby Afif Afif probó el vuelo inaugural avión anfibio O el hidroavión del aeropuerto de Silangit, luego aterrizó en el puerto de Mariana Resort, Lake Toba. Se espera que el nuevo transporte en el lago Toba aumente la conectividad entre regiones, turismo y servicios públicos, especialmente las islas y las áreas costeras.

Esto se dijo Nasución de Bobby Después de realizar una demostración del vuelo de los anfibios (hidroaviones) en el puerto de Mariana Resort, distrito de Simanindo, Regencia de Samosir, lunes (22/09/2025).

«Este es uno de los enfoques de transporte del lago Toba, específicamente la isla Samosir. Aquí hay una posada que conocemos de cinco estrellas, que es un aterrizaje para aviones anfibios», dijo.

Observaciones fotográficas: Gobernador de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) Muhamamd Bobby AfiFiSution probó el vuelo inaugural de aviones anfibios o hidroaviones desde el aeropuerto de Silangit, luego aterrizó en el puerto de Mariana Resort, distrito de Simanindo, Regencia Samosir, lunes (22/22/2025).

Después de esto, continuó, el Gobierno Provincial (Pemprov) junto con el Gobierno de Regencia de Samosir (PEMKAB) y las agencias relacionadas continuarán al Ministerio de Transporte, para administrar todos los permisos relacionados. Porque aunque aterrice en el agua, no debe ser descuidado.

«Anteriormente habíamos probado la demostración de vuelo desde el aeropuerto de Silangit. El vuelo de demostración es una de las condiciones en las que el aterrizaje es bueno. El sabor es bueno», dijo Bobby, cuando los periodistas le preguntaron.

Bobby espera, con el creciente modo de transporte en la provincia de Sumatra del Norte, especialmente en el área del lago Toba, habrá un crecimiento de visitas turísticas.

El hidroavemento en sí está como operativo en el área del lago Toba, comercialmente a más tardar 2026. El gobierno provincial de Sumatra del Norte también intentará invitar a otras aerolíneas a colaborar, para que los visitantes del lago Toba puedan usar el hidroavión o los aviones anfibios.

«Más tarde tratamos de transmitir a varias aerolíneas, para que los pasajeros que van al lago Toba puedan montar de inmediato esto (hidroavión)», dijo.

Si bien el director gerente del Grupo Pt Parna Raya, Charles A Simbolon, dijo, se espera que la presencia de este avión anfibio brinde facilidad de acceso para los turistas, así como para impulsar el crecimiento económico de la comunidad a través del sector turístico.

«Esperemos que los visitantes de turismo en el área del lago Toba aumenten. Además, la Agencia de la Autoridad del Lago Toba ha dirigido las visitas turísticas de 700,000 personas a 1 millón de turistas», dijo.

Se sabe que PT Parna Raya Group es uno de los inversores de aviones anfibios en el lago Toba. El avión utilizado durante la manifestación de vuelo en las aguas del lago Toba es un nuevo avión modelo realizado en 2023. Este es un vuelo del primer avión anfibio que aterrizó en el lago Toba.

«Esta es la iniciativa del gobernador de Sumatra del Norte junto con el Regente de Samosir y Samosir. Si todo es suave, a más tardar el próximo año se puede usar la comunidad. Con respecto a las rutas y los precios, habrá discusiones después de esto», dijo.

También estaba presente en la manifestación de vuelos en el regente de Samosir Vandiko Gultom y los líderes del gobierno de la Regencia OPD y Samosir del gobierno provincial.