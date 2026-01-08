Nuevo Toyota Corolla Cross monitoreado en Indonesia

Yakarta, VIVA – toyota ha vuelto a señalar la presencia de un nuevo modelo para el mercado indonesio a través de imágenes filtradas de vehículos matriculados. Por las imágenes que circulan, se sospecha fuertemente que esta figura es el Corolla Cross GR Sport más nuevo.

Visto VIVA Automotriz En el sitio web del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos de Indonesia, el jueves 8 de enero de 2026, la imagen que aparece muestra el vehículo desde varios ángulos, desde delante, desde arriba y desde arriba. La silueta de un SUV compacto con las proporciones típicas del Corolla Cross es claramente visible, aunque los detalles de color y especificaciones aún están ocultos.

parte facial móvil Parece mantener un diseño agresivo con una gran parrilla y faros estrechos. Estas características son idénticas al Corolla Cross GR Sport que se lanzó en Japón a mediados de 2025.

En comparación con la versión japonesa, el diseño de la carrocería parece tener una gran similitud. Desde las firmes líneas de la carrocería, la forma de las luces traseras hasta el perfil lateral aerodinámico.

El Corolla Cross GR Sport en Japón llega con un enfoque deportivo típico de la división Gazoo Racing. Este toque se puede ver en el parachoques más agresivo y en los acentos aerodinámicos que lo diferencian de la variante estándar.

Aunque no se han revelado especificaciones detalladas, el registro de este modelo en Indonesia indica el proceso hacia un lanzamiento oficial. Por lo general, este paso es la etapa inicial antes de que un modelo se presente al público.

En la propia Indonesia, el Corolla Cross se lanzó por primera vez como un SUV híbrido compacto. Este modelo recibió entonces una respuesta positiva gracias a su eficiencia de combustible y su confort de conducción.

Toyota Indonesia también introdujo la variante GR Sport en su línea de productos en 2023. Esta estrategia se lleva a cabo para atraer a los consumidores que desean una apariencia más deportiva sin sacrificar la comodidad diaria.

El modelo que se comercializa actualmente está equipado con un motor híbrido con una cilindrada de 1.800 cc y se dice que tiene un consumo de combustible de más de 23 kilómetros por litro. El precio es de 643.100.000 IDR en la carretera de Yakarta.