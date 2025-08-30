Nuevo tono de intercambio de Red Wings aterriza $ 45.5 millones de defensores

El Detroit Red Wings están buscando llegar a los playoffs de la Copa Stanley en 2026. Se han perdido los playoffs en cada una de las últimas nueve temporadas. Y los Red Wings creen que tienen una lista que puede competir por un lugar en la postemporada de la próxima temporada.

Los Red Wings se negociaron por John Gibson en un trato con el Patos de anaheim. Volvieron a firmar a Patrick Kane antes de la agencia libre de la NHL. Y en la agencia libre, ellos Firmado como James Van RiemsdykJacob Bernard-Docker y Mason Appleton este verano.

Es difícil hacer que este equipo pueda hacer la postemporada. Por un lado, no es demasiado difícil ver a este equipo llegar a los playoffs. Especialmente si las estrellas más jóvenes del equipo continúan progresando como lo han hecho en las últimas dos temporadas.

Al mismo tiempo, hay muchos problemas con esta lista como se construye actualmente. Los Red Wings no han abordado sus mayores necesidades. Y con solo alrededor de un mes hasta que comience la temporada, se están quedando sin tiempo para abordar esos problemas.

Hay algunos jugadores intrigantes que podrían estar disponibles para el comercio. Un movimiento para un defensor de segundo emparejamiento podría hacer mucho por este equipo. Con esto en mente, Heavy.com propone un comercio que involucra las alas rojas y Blues de San Luis:

Detroit Red Wings adquiere: Justin Faulk

St. Louis Blues adquiere: Justin Holl, Max Plante y una selección de segunda ronda de 2028

La experiencia de Justin Faulk podría ser invaluable

Faulk ha pasado cada una de las últimas seis temporadas con los Blues. Fue cambiado por los Huracanes de Carolina justo antes de la temporada 2019-20. A lo largo de su carrera, se ha convertido en una opción confiable en los cuatro primeros.

Su ofensa se ha convertido especialmente en un activo. Se está acercando a la marca de 1000 juegos para su carrera. En este momento, Faulk ha marcado 130 goles y 458 puntos en 980 juegos. Ha marcado más de 10 goles en seis ocasiones, incluidas dos campañas de 16 goles y una temporada de 17 goles en 2016-17.

Faulk se unió después de que los Blues ganaron la Copa Stanley en 2019. Sin embargo, tiene cierta experiencia en la postemporada. Hizo una carrera a las finales de la Conferencia Este con los Huracanes en 2019, y fue a la segunda ronda con St. Louis en 2022.

Los Red Wings ciertamente apreciarían su experiencia. Tienen la capacidad de enfrentarse a la mayoría, si no todos, de su golpe de límite de $ 6.5 millones. Y podría ayudar a mentor de algunos de los defensores más jóvenes de Detroit.

Las alas rojas deben dar tiempo a la mejor prospección para desarrollar

Detroit tiene un defensor joven y muy prometedor que pasa por el sistema. Axel Sandin-Pellikka parece una estrella potencial para las alas rojas en la línea. Sin embargo, no está listo para la NHL.

Los Red Wings necesitan encontrar un StopGap para darle el tiempo para desarrollarse. Faulk es un candidato perfecto. Tiene 34 años, por lo que no es una opción a largo plazo. Y tiene dos años restantes en su contrato.

Sandin-Pellikka podría desempeñar un papel en Detroit si se hiciera un intercambio de Faulk. Cuando el veterano se va, el joven sueco podría estar listo para hacer su propio inpacto para la defensa de los cuatro primeros de los Red Wings.