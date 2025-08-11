Nuevo programa de rehabilitación 2.0, formas fáciles de pagar en atrasos

VIVA – Hanif Kurniawan (34), residente del distrito de Kencong, Jember Regency, se convirtió en uno de los miles de participantes en el Seguro Nacional de Salud (Jkn) que han sentido directamente los beneficios del nuevo plan de pago gradual (rehabilitación) que fue lanzado por BPJS Salud. Es un participante del segmento de trabajadores no avanzados (PBPU) o participantes independientes. Afirmó haber experimentado obstáculos financieros que lo hicieron incapaz de pagar tarifas regulares.

«Estaba confundido y preocupado cuando supe que mi estado de membresía estaba inactivo. Aunque realmente entiendo lo importante que es la protección de la salud, especialmente porque tengo dependientes familiares. En ese momento realmente no sabía dónde comenzar los atrasos de contribuciones que ya eran lo suficientemente grandes. Tampoco podía acceder a los servicios de salud que generalmente estaban garantizados por BPJS Health», dijo Hanif.

Además de sentirse ayudado por el nuevo programa Rehab 2.0, Hanif también admitió que fue muy ayudado por la facilidad del proceso de transferir el segmento de membresía a la categoría de salarios salariales para los salarios (PPUPN), que ahora está de acuerdo con el estado de su trabajo como empleado en una de las agencias del gobierno local. Él consideró que la transferencia de este segmento se convirtió en una solución a largo plazo que aliviaba, porque dado que su estado cambió al participante de PPUPN, la obligación de pagar las contribuciones de JKN ya no era nacido por sí mismo, pero el empleador había pagado.

«Sé sobre este programa de las redes sociales BPJS Health y también de mis vecinos que ya habían participado. Inicialmente, tenía dudas, pero después de venir directamente a la oficina y obtener una explicación de los oficiales, me sentí muy ayudado por la existencia de la existencia de New Rehab 2.0. Fue como tener una segunda oportunidad. Ahora no necesito preocuparme más por las contribuciones, y puedo concentrarme más en trabajar más en la salud de la familia», se agregó Hanif «, agregó. Agregó. Añadió.

Hanif también hizo un llamamiento a la comunidad, especialmente a los compañeros participantes del seguro de salud nacional (JKN), para que siempre fuera disciplinado al pagar tarifas antes del décimo de cada mes. Según él, al mantener el estado de membresía permanece activo, los participantes no necesitan sentirse ansiosos si en algún momento requiere servicios de salud.

«Espero que este programa de rehabilitación pueda ayudar a mantener la continuidad de los pagos de contribución, al tiempo que reduce el número de participantes no activos debido a los atrasos. Lo más importante, este programa no carga de repente a los participantes del lado financiero, por lo que se siente más ligero y más asequible», dijo Hanif.

En una ocasión separada, el jefe de la sucursal de BPJS Health Jember, Yessy Novita explicó que los participantes de JKN del segmento PBPU que habían cambiado a otros segmentos, como los trabajadores receptores de salarios, todavía tenían la obligación de pagar las atrasos de las contribuciones registradas antes de la transferencia del segmento. Para ayudar a los participantes a completar estas obligaciones sin cargar financieramente, BPJS Health presenta el nuevo programa Rehab 2.0.

«El propósito de la presencia del nuevo programa Rehab 2.0 es proporcionar conveniencia a los participantes de PBPU para pagar los atrasos de las contribuciones, especialmente para aquellos que han cambiado los segmentos para convertirse en participantes de PPU. A través de este programa, los participantes obtienen alivio en forma de mecanismos de entrega y oportunidades para reactivar de inmediato su membresía», explicó Yessy.

Yessy explicó que el proceso de registro para el nuevo programa Rehab 2.0 fue muy fácil y práctico porque podría hacerse directamente a través de la aplicación móvil JKN. Dijo que los participantes solo necesitan elegir un menú de plan de pago gradual, luego seguir las etapas proporcionadas, a partir de leer información inicial sobre el programa, ver los atrasos totales, para aceptar los términos y condiciones vigentes.

«Para el registro de rehabilitación a través de la aplicación móvil JKN, el proceso es muy simple. Simplemente siga las instrucciones que están disponibles en la aplicación. Después de iniciar sesión con éxito, los participantes pueden elegir la función de rehabilitación (cuotas), luego continuar con el proceso de registro. En esta aplicación, los participantes también pueden ver la simulación de facturación que debe pagarse cada mes, según el período de instalación seleccionado», concluyó la Assy.