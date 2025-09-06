Nuevo perfil de PM de Tailandia Anutin Charnvirakul, un conglomerado que ha sido legalmente legalizado

Bangkok, Viva – Anutin charnvirakul Oficialmente sirvió como Primer ministro Tailandia. El político de 58 años fue elegido 32º Primer Ministro de Tailandia después de derrotar a sus competidores del Partido Tailandés de Pheu, Chaikasem Nitisiri, en las elecciones de la Cámara de Representantes de Tailandia, el viernes 5 de septiembre de 2025.

Anutin logró contar con el apoyo de 311 votos de 500 miembros de la Cámara de Representantes de Tailandia, excediendo el umbral de los votos necesarios para ser elegidos como primer ministro. Mientras tanto, Chaikasem solo obtuvo 152 votos, y otros 27 miembros se abstuvieron.

Anutin fue nominado para el puesto por Chaichanok Chidchob, Secretario General del Partido Bhumjaithai.

En las elecciones generales de 2023, el Partido Tailandés de Pheu recibió 141 escaños y se convirtió en el segundo partido más grande en el DPR tailandés, mientras que el Partido de Movimiento de Movimiento (MFP) se convirtió en el partido más grande con 151 escaños. La fiesta de Bhumjaithai dirigida por Anutin solo tiene 70 asientos.

Nacido de una familia rica con una fuerte tradición política, Anutin crece en un círculo de élite. Su padre había cumplido varios puestos ministeriales, así como establecer la empresa de construcción más grande de Tailandia que construyó el aeropuerto principal de Bangkok y el nuevo complejo parlamentario, que ahora es testigo del surgimiento de Anutin al asiento del primer ministro.

Anutin Charnvirakul (medio) fue elegido como PM Tailandia

Legalización de la marihuana

El político de 58 años comenzó su carrera política en el Partido Thai Thai Rak que fue fundado por el ex primer ministro Thaksin Shinawatra. El público conocía a Anutin mientras se desempeñaba como Ministro de Salud en 2022. Luego se convirtió en Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Interiores en 2023 a junio de 2025.

Su papel como Ministro de Salud se había hecho popular a los ojos del pueblo tailandés, especialmente al abordar el Pandemi Covid-19 y su apoyo a la legalización del cannabis en 2022, lo que hace que el país sea un centro de atención global.

Anutin es responsable de la despenalización del cannabis en Tailandia. La despenalización del cannabis se demuestra que es controvertida. El cambio de derecho fue criticado por apresurado sin ninguna protección, lo que provocó una explosión de una tienda de cannabis.

Anutin dijo que el enfoque siempre estaba en la marihuana medicinal, pero el vacío legal inicial causó disturbios entre el público, mientras que los cambios en las próximas reglas han creado una gran incertidumbre para las pequeñas empresas que invierten en este sector.

Fuera de la política, Anutin también es conocido como fanático del mundo de la aviación. Incluso tiene tres aviones privados y a menudo lo volaba él mismo. Con su jet privado, Anutin una vez envió órganos a pacientes de trasplante,

En las redes sociales, Anutin es visto como una figura fundamentada incluso nacida de una familia de élite. Fue visto zumbando en karaoke, tocando saxofón con acompañamiento de música pop tailandesa en los años 80, cocinando arroz frito con pantalones cortos y camisetas, y fanáticos culinarios.

Conservador-pracmático

Sin embargo, independientemente de su personalidad relajada y ordinaria, Anutin es un operador político inteligente. Ha ayudado a construir su partido, Bhumjaithai, que significa «orgulloso de ser una persona tailandesa», es la principal fuerza conservadora en el parlamento, navegando cuidadosamente la lucha por el viejo poder que ha dominado durante mucho tiempo la política tailandesa, construyendo una alianza política pragmática.

Su partido carece de una fuerte ideología, según los analistas, excepto por su fuerte apoyo a la monarquía gobernante de Tailandia. Después de las últimas elecciones, los parlamentarios de Anutin ayudaron a bloquear al partido pro-reforma que ganó la mayor cantidad de escaños y votos, con el argumento de que el compromiso del partido era cambiar las leyes de los reyes estrictos, que las críticas al rey podrían dar lugar a una sentencia de prisión de 15 años.

Un miembro del Parlamento Anutin pronunció un discurso ardiente en el Parlamento en ese momento, defendiendo la ley, preguntando: «¿Qué pasa si propongo una ley que permite a las personas disparar a quienes insultan a la monarquía?»

Anutin recibió la Orden Chulachomklao, segundo grado, y la Medalla de Rattanaporn, tercer grado del Palacio, el único político civil en ese momento recibió el premio.

«En un país cuyos símbolos son muy importantes, no es excesivo interpretar esto como la inauguración del nuevo sucesor conservador», escribió Napon Jatusipitak, investigador invitado en el Instituto ISEAS-YUSOF ISHAK.