Nuevo paso en el fútbol de la ASEAN: el club malayo Terengganu adquiere ropa indonesia

VIVA – Club de la Superliga de Malasia, FC Terengganu (TFC), colaborado oficialmente Molinos Indonesia como socio oficial de calzado deportivo para la temporada de competición 2025/2026.

\Esta colaboración marca un paso adelante para TFC en la mejora del profesionalismo y la calidad del desempeño del equipo en varios niveles de competencia.

La colaboración entre TFC y MILLS se anunció en la firma de un memorando de entendimiento (MoU) que se celebró en Yakarta, Indonesia.

A través de esta asociación, todo el equipo de TFC, desde el equipo principal hasta el equipo de desarrollo, utilizará zapatos producidos por aparatos indonesios, conocidos por su tecnología moderna, gran comodidad y rendimiento superior en el escenario internacional.

El director general del Terengganu FC, Sheikh Farouk Sheikh Mohamed Al-Bajrai, calificó esta colaboración como prueba de que la marca TFC ha sido reconocida internacionalmente.

«Estamos orgullosos de trabajar con Mills, una marca en la que confían los atletas de todo el mundo. Esto está en línea con nuestra visión de proporcionar las mejores instalaciones y equipos para un rendimiento óptimo», afirmó Sheikh Farouk.

Agregó que esta alianza no sólo está dirigida al primer equipo, sino también a todas las líneas de desarrollo del club.

«En TFC no sólo nos centramos en la selección absoluta. Esta colaboración ayudará a todo nuestro equipo a lograr mejores resultados en el futuro», añadió.

Mientras tanto, el director de marketing de MILLS, Stevendy Tjen, cree que el Terengganu FC tiene un gran potencial, especialmente por su trabajo en la Copa AFC y la Copa Shopee, que ha atraído la atención del público del Sudeste Asiático.

«Vemos al TFC como un club con grandes ambiciones. Por lo tanto, acogemos con satisfacción esta colaboración y esperamos que esta cooperación pueda desarrollarse más ampliamente en el futuro», afirmó Stevendy.

También enfatizó que la colaboración con TFC está en línea con su misión global. «Con la fuerza de investigación y desarrollo que tenemos, queremos que los productos MILLS tengan un impacto positivo en la industria del deporte, especialmente en el fútbol en Malasia», afirmó.

«Esto también forma parte de nuestros pasos para expandir el mercado global después de haber entrado previamente en Europa a través de la colaboración con Tranmere Rovers y FCV Dender», explicó.