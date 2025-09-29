Nuevo motor IMOS 2025, Wuling Rp140 millones y Gaspol Harley-Davidson

Yakarta, Viva – El siguiente es un resumen de los artículos automotrices más populares de Viva Automotive El domingo 28 de septiembre de 2025, que está siendo ampliamente discutido por la comunidad automotriz en Indonesia. Desde la última comparación de motocicletas en IMOS hasta el lanzamiento de autos eléctricos baratos de Wuling, ¡vea el siguiente punto destacado!

1. Comparación 3 Nueva moto De Vamos 2025



Mostrar yamaha xmax conectado techmax en iMOS 2025

En IMOS 2025, Honda Adv160 Roadsync, Yamaha Xmax Connected TechMax y Suzuki Acceden 125 que muestran sus dientes con características avanzadas como conectividad de teléfonos inteligentes, ABS y diseño premium. Los tres se dirigieron a diferentes segmentos con precios que van desde RP. 25.5 millones a RP. 72 millones, listos para competir en el mercado de scooters indonesios. Leer más.

2. Wuling Binguo S Para la venta RP140 millones, cobro rápido 35 minutos

Wuling lanzó Binguo S, un automóvil eléctrico compacto con precios que comienzan en RP146 millones (después de los subsidios) y la distancia de hasta 430 km. Equipado con motocicletas de 75 kW, baterías Shenlian, así como características como una pantalla de 12.8 pulgadas y cámaras de 360 ​​grados, este modelo es ideal para la movilidad urbana. Leer más.

3. Segundo avivamiento, los ciclistas Harley Hog Yakarta Gaspol miles

El Capítulo de los propietarios de Harley (HOG) Indomobil Yakarta celebró con éxito el segundo título de gira de Yakarta a Bali con 110 participantes, cero accidentes y donaciones de Rp60 millones para víctimas de inundaciones. Este evento también anunció la nueva administración para el período 2023-2026, fortaleciendo a la comunidad con 625 miembros activos. Leer más.