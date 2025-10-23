Nuevo Hyundai listo para ordenar, el etanol no daña los motores y el Nissan X-Trail electrificado

Jacarta – El miércoles 22 de octubre de 2025, VIVA Automotriz actualiza con las noticias más candentes que actualmente son virales entre los amantes del automóvil. Desde el lanzamiento hyundai SUV eléctrico EO IDR 283 millones en China, experto de ITB explica el problema etanol E10 es seguro para los motores. Para la estrategia de Nissan de educar sobre la electrificación a través del X-Trail e-Power, aquí hay una lista de los artículos más populares que lo mantendrán actualizado.

Lea también: ¿El etanol daña los motores? Esta es la explicación del experto de ITB



1. Ahora se pueden pedir nuevos automóviles Hyundai, con un precio de 200 millones de IDR.

Lea también: Aprenda la electrificación al estilo Nissan, a través del X-Trail e-Power



Hyundai EO, un SUV puramente eléctrico resultante de la colaboración Hyundai-BAIC para el mercado chino, está abierto a la preventa desde 283 millones de IDR hasta 327 millones de IDR para las variantes Fun, Smart y Tech con la plataforma E-GMP. Dimensiones 4.615 mm de largo, motor de 215 CV, batería LFP de 64-88 kWh, autonomía CLTC de 540-722 km, compitiendo con BYD Yuan Plus y Geely Galaxy E5 en el competitivo segmento. Leer más.

2. ¿El etanol daña los motores? Esta es la explicación del experto de ITB

Lea también: Se puede pedir un nuevo automóvil Hyundai, con un precio de 200 millones de IDR





Toyota Innova Zenix HEV FFV

El experto del ITB, Ronny Purwadi, explicó que el etanol E10 es higroscópico pero no corrosivo excepto en condiciones de humedad crónica, seguro para los automóviles modernos porque está diseñado para ser compatible y bajo en azufre, lo que reduce las emisiones de CO2. El motor no se daña si la capa protectora está intacta; el etanol realmente ayuda a la eficiencia sin residuos de carbón sólido. Leer más.

3. Aprenda sobre la electrificación al estilo Nissan, a través de X-Trail e-Power



Nissan totalmente nuevo X-Trail e-Power

Nissan Efficiency 17-18 km/litro, educación sobre el mercado de transición a la electrificación, estable en todos los terrenos para una experiencia sostenible. Leer más.