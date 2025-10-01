¡Nuevo hecho! La madre del niño de 8 años muerta trágicamente en Penjaringan resultó ser un jefe alquilado

Yakarta, Viva – Caso trágico Niños La mujer con las iniciales AR (8) que fue encontrada muerta en una sala de mesa SelecciónNorth Yakarta, continúa dejando un gran signo de interrogación. Los últimos hechos impactantes, la madre resulta ser la propietaria alquilado donde se encontró el cuerpo de su hijo.

Leer también: Policía en la vida diaria de un niño de 8 años asesinado trágicamente en Penjaringan



Jefe de la Unidad de Investigación Penal de la Policía del Metro de Jakarta, Comisionado de Policía, Onkospos Grandiarso Sukahar, estresó la madre víctima actualmente se intensifica.

«En la actualidad, el estado sigue siendo un testigo», dijo, el miércoles 1 de octubre de 2025.

Leer también: Musala Ponpes Sidoarjo se derrumbó, 79 fue evacuado pero 1 persona fue asesinada por un escombro



Mientras tanto, el jefe de la Unidad de Policía y Violencia del Metro del Norte de Yakarta, el comisionado de policía adjunto I Gede Gustiyana reveló además que el TKP (escena del caso) era una casa alquilada que pertenecía a la madre de la víctima.

«El dueño de la víctima de la víctima. Vivieron allí después de divorciarse del padre de la víctima», dijo.

Leer también: Se había escapado a Tangerang, este es el destino de J&T Courier apuñalando en el momento de Cod en Bekasi



AR todo este tiempo vivió junto con su madre. Sin embargo, cuando el pobre niño fue encontrado muerto en una condición patética el domingo por la mañana, 21 de septiembre de 2025, la madre realmente desapareció.

Anteriormente informó, la tensa atmósfera envolvió una pensión en el área de Pejagalan, Penjaringan, North Yakarta. Los residentes se sorprendieron por el descubrimiento del cuerpo de una mujer de 8 años que se pudrió con una condición patética.

La víctima con las iniciales AR fue encontrada en el tercer piso de la pensión de Ratna Sari, Jalan Arwana Raya No. 11 C, domingo por la mañana, 21 de septiembre de 2025. Su pequeño cuerpo acostado sobre su espalda en el piso de la habitación, cubierto de sangre con una salpicadura que se ha secado a su alrededor.

El jefe de policía de Penjaringan Metro, el comisionado adjunto de la policía Agus Ady Wijaya, reveló que el primer informe ingresó alrededor de 00.00 WIB. «La Unidad de Investigación Criminal (Investigación Criminal) de la estación de policía de Penjaringan junto con el equipo de identificación de la Policía del Metro del Norte de Yakarta inmediatamente se movió rápidamente para hacer la escena del crimen (escena del crimen)», dijo Agus, el lunes 22 de septiembre de 2025.