Nuevo entrenador ofrece reinicio de busto de ex vaqueros

El Dallas vaqueros parecían estar consiguiendo una ganga cuando seleccionaron al crudo pero talentoso Conozca a Smith procedente de Michigan allá por 2023, utilizando la selección general número 26 con él. Al parecer, era solo cuestión de tiempo antes de que Smith fuera un destructor del juego en el frente.

Smith medía 6 pies 3 pulgadas y 337 libras. Bruce Feldman de The Athletic tenía a Smith como el número uno en su lista de atletas extraños con “habilidades físicas únicas que sorprenden incluso a aquellos que observan a los atletas talentosos todos los días”. Si había un problema con Smith con los Wolverines, era que a veces se mezclaba con el fondo de la película del juego, en lugar de emplear sus habilidades físicas para atormentar a las ofensivas.

En tres temporadas con los Cowboys, fue la mezcla con el fondo lo que prevaleció sobre las habilidades físicas únicas, y Smith fue expulsado a los Jets el martes como un complemento al exitoso acuerdo para agregar Quinnen Williams. Smith fue titular en 17 partidos el año pasado, pero jugó sólo cinco esta temporada, un cero saludable en cuatro ocasiones.

Mazi Smith solo tiene 24 años

Sin embargo, solo tiene 24 años y ahora que dejó los Cowboys, Smith tendrá la oportunidad de rehacerse con los Jets. Habiendo negociado también Salsa JardineraNueva York está en modo de reconstrucción total, lo que significa que el equipo puede incorporar a Smith a un ritmo más lento e incluso intentar reconstruirlo como jugador como parte de su proceso general.

Smith obtuvo una calificación de 46,4 en Pro Football Focuslo que lo colocaría firmemente en el tercio inferior de la liga entre los linieros defensivos.

La esperanzada Mazi Smith de los Jets prospera con un ‘cambio de escenario’

El entrenador de los Jets, Aaron Glenn, espera que eso sea lo que suceda en los próximos meses y en el futuro.

«Obviamente, las cosas no le salieron bien en Dallas». Glenn dijo«Y… hombre, esperamos que pueda cambiar de escenario y venir aquí con nosotros y poder brindarnos lo que estamos buscando».

Como alguna vez lo fueron los Cowboys, Glenn quedó cautivado por el enorme tamaño físico de Smith.

«Es un hombre enorme», dijo Glenn. «Es fuerte, tiene todos los rasgos que realmente buscas cuando se trata de un tackle defensivo».

Schottenheimer de los Cowboys tuvo una charla de despedida

Incluso en medio de una dura temporada 3-5-1, los Cowboys y el entrenador Brian Schottenheimer merecen crédito por predicar la noción de competitividad, regresando al campamento y ahora en la práctica. Ha dicho constantemente que el tiempo de juego está en juego y se lo dará a quienes lo ganen. Smith realmente nunca se lo ganó, y el hecho de que fuera una selección de primera ronda se fue por la ventana con este nuevo régimen de entrenamiento.

Aún así, Schottenheimer tuvo una conversación sincera con Smith.

«Tuve una muy buena conversación con Mazi», dijo Schottenheimer. «Obviamente estaba decepcionado porque no le funcionó aquí, y le deseo todo lo mejor».

Al igual que Glenn, tiene la esperanza de que en los próximos años vea florecer a Smith.

“Le dije que lo que realmente creo es que a veces el cambio es bueno”. el dijo. «Tiene la oportunidad de ir y empezar de nuevo en Nueva York, y eso no es malo. No será la primera persona que deja un equipo y tiene un gran éxito. Quiero eso para él. Espero que tenga una gran carrera, pero fue difícil decirle adiós a Mazi».