Nuevo documental ‘Disneyland Handcrafter’ se estrenará en Disney+

Los fanáticos de Disney contemplarán: “Disneyland Handcrafted”, un nuevo documental de la productora y directora Leslie Iwerks, se estrenará (y estará disponible para transmitir) en Disney+ y Disney YouTube el 22 de enero. Creada a partir de material de archivo poco común y grabaciones de audio originales, la película brindará a los espectadores una mirada interna a la magia del sueño de Walt Disney y el extraordinario arte y valor que se necesitaron para crear El lugar más feliz de la Tierra.

Disneyland ha estado funcionando durante más de 70 años. Pero Disney no se construyó en un día, y “Disneyland Handcrafted” cuenta la historia de cómo el parque llegó a ser el lugar icónico que es hoy antes de su inauguración el 17 de julio de 1955. A través de materiales recientemente desenterrados de los Archivos de Walt Disney, Iwerks y su equipo descubrieron carretes de película de 16 mm y grabaciones de audio previamente olvidados que tienen como objetivo llevar al público al tumultuoso año previo a la creación del parque, capturando tanto el legado como la nostalgia que precedió a su inauguración el 17 de julio de 1955. a la creación del Disneyland Resort.

Los relatos de primera mano de los artistas, artesanos e imagineros que estuvieron allí también brindan información sobre la creación del parque, creando una perspectiva de vuelo en la pared destinada a capturar lo que realmente estaba sucediendo detrás de escena.

La propia Iwerks también tiene una conexión especial con Disney; es hija de Don Iwerks, un ex ejecutivo de Disney, y nieta de Ub Iwerks, el animador y cocreador de Mickey Mouse. Sus proyectos anteriores incluyen “The Imagineering Story”, “The Pixar Story” y “League of Legends: Origins”.

OFERTAS

El especial de fin de año de ABC News “Lo que necesitas saber: 2025” se estrenó exclusivamente en Disney+.

Presentado por los corresponsales James Longman y Rachel Scott, el episodio especial destacará historias memorables que definieron el año.

«En menos de 15 minutos, tomamos las historias de las que la gente no podía escapar y las reunimos de una manera única que es ‘Lo que necesitas saber'», dijeron Longman y Scott en una declaración conjunta. «Cuando firmamos, nuestra esperanza es que los espectadores se sientan un poco más informados, un poco más esperanzados y recuerden que incluso en un torbellino de titulares, todos compartimos esta historia juntos».

Desde reportajes y política global hasta titulares de la cultura pop y videos virales, “Lo que necesitas saber: 2025” desglosará los momentos más importantes en menos de 15 minutos.

“What You Need to Know” se lanzó en julio de 2025 con episodios matutinos transmitidos exclusivamente en Disney+ y se amplió en julio a episodios dos veces al día para que los espectadores puedan seguir las principales historias y titulares a medida que continúan desarrollándose. Es la primera serie de noticias en streaming diaria de ABC News exclusiva de Disney+.

PROGRAMACIÓN

Turner Classic Movies honrará la vida y carrera del cineasta Rob Reiner con una programación tributo a sus películas más populares el 28 de enero de 2026.

«La profunda sensación de pérdida que todos sentimos se ve acentuada por la elevada posición de Rob en Hollywood; era universalmente amado dentro de la industria del entretenimiento», dijo Ben Mankiewicz, presentador de TCM, en un comunicado.

Continuó: «No lo conocía tan bien como me hubiera gustado, pero siempre me hizo sentir como si hubiéramos sido amigos durante décadas. El personaje de Rob se definió por las cualidades que vemos en esas películas: amabilidad, decencia, humor, compasión y, sobre todo, creencia en la humanidad».

El tributo estará encabezado por una presentación especial de estreno de “La princesa prometida”, seguida de “Cuando Harry conoció a Sally”, “Stand By Me” y “This Is Spinal Tap”.

*

El documental “Roads of Fire” ha fijado una fecha de lanzamiento en TVOD y estará disponible en Amazon. Apple TV y Fandango at Home a partir del 6 de enero.

Dirigida por Nathaniel Lezra, “Roads of Fire” ofrece una mirada al tráfico de personas y la migración, siguiendo tres historias diferentes de individuos y grupos en peligrosos viajes hacia una perspectiva de libertad.

La película ganó el premio al Mejor Documental en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara de 2025, el Premio del Público en el Festival de Cine de Brooklyn y la Mejor Fotografía en el Pacific Northwest Documentary Showcase.

El lanzamiento de TVOD marca la primera disponibilidad digital de la película a nivel nacional luego de sus presentaciones limitadas en cines y festivales.

ASOCIACIONES

El duopolio de Los Ángeles, propiedad de Fox, KTTV Fox 11 y KCOP Fox 11+ ha sido nombrado socio de medios oficial de la Comisión de Deportes y Entretenimiento de Los Ángeles, anunció la compañía el jueves. Como socio oficial, las estaciones y su propiedad digital, Fox Local, brindarán cobertura de eventos destacados con un enfoque en la próxima Copa Mundial de la FIFA 26 y el Super Bowl LXI en 2027.

«Estamos orgullosos de darle la bienvenida a Fox 11 como nuestro socio de medios oficial en un momento en que Los Ángeles se está preparando para albergar algunos de los eventos más emblemáticos del mundo», dijo Kathryn Schloessman, presidenta y directora ejecutiva de la Comisión de Deportes y Entretenimiento de Los Ángeles, en un comunicado. «Con su apoyo, podemos reconocer a las organizaciones que lo hacen todo posible y celebrar la oportunidad única que tendrá nuestra región durante los próximos tres años».

A través de acceso exclusivo, reportajes en profundidad y contenido detrás de escena de los eventos, Fox 11 brindará a los angelinos contenido atractivo a través de plataformas digitales, de transmisión y sociales, con un enfoque especial en mostrar las formas en que los locales de Los Ángeles pueden ser parte de los principales eventos que llegan a su ciudad.

«Nos sentimos honrados de asociarnos con LASEC durante este año histórico y emocionante para Los Ángeles y brindarles a los angelinos un pase entre bastidores para los eventos y deportes más prestigiosos que ocurren a nivel local y en el escenario mundial», agregó Amber Eikel, vicepresidenta senior y gerente general regional de los duopolios de Fox Los Ángeles y San Francisco, en un comunicado. «Estamos listos para destacar a nuestras comunidades, así como para celebrar cada ocasión trascendental antes, durante y después de la Copa Mundial y el Super Bowl».