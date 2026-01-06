Nuevo Código de Procedimiento Penal: los residentes pueden solicitar la instrucción previa al juicio si la policía es indiferente y no responde a las denuncias.

Jacarta – El viceministro de Derecho, Edward Omar Sharif Hiariej, dijo que todos los ciudadanos pueden presentar su solicitud. antes del juicio cuando informe Se considera que lo que hizo a la policía fue ignorado.

Lea también: Inara Rusli pide paz por presunto adulterio, pero la policía asegura que el caso continúa porque…



“Ahora los amigos informan a la policia sobre un asunto. «Resulta que el caso no fue seguido por los investigadores, se puede ir a la fase previa al juicio porque eso se llama demora indebida», dijo el hombre conocido familiarmente como Eddy, en una conferencia de prensa en el Ministerio de Justicia, Yakarta, citado el martes 6 de enero de 2026.

Eddy dijo que este fue uno de los avances de la Ley Número 20 de 2025 relativa al Código Procesal Penal (Código de Procedimiento Penal), es decir, la fase previa al juicio no sólo se aplica a medidas coercitivas.

Lea también: Ministro de Justicia propone uso de IA en investigaciones criminales





Viceministro de Derecho Edward Omar Sharif Hiariej o Eddy Hiariej (izquierda) y Ministro de Derecho Supratman Andi Agtas (derecha)

«Entonces, si informamos a la policía, la policía es indiferente, no responde, entonces podría ser antes del juicio», recordó nuevamente.

Lea también: Viceministro de Justicia sobre el artículo de manifestación del nuevo Código Penal: no pedir permiso a la policía sino notificar



Mientras tanto, dijo que dos objetos previos al juicio distintos de las medidas coercitivas que pueden ser presentados por todo ciudadano son los relativos a la suspensión del tratamiento.

«A veces, la policía detiene un caso pero el fiscal no está detenido, o la policía no está detenida pero el fiscal está detenido. Esto podría ser antes del juicio», dijo.

Por último, dijo, se puede interponer un sumario si hay decomiso de objetos que no tienen que ver con el manejo de una causa penal.

Anteriormente, la Ley KUHAP fue firmada por Prabowo Subianto como Presidente de la República de Indonesia y promulgada por Prasetyo Hadi como Ministro de Estado, concretamente el 17 de diciembre de 2025.

Con base en el artículo 369 de la Ley del Código Procesal Penal, estas leyes y reglamentos están vigentes desde el 2 de enero de 2026.



Interrogatorio del Viceministro de Derecho y Derechos Humanos, Eddy Hiariej, en el edificio KPK

Mientras tanto, las normas relativas a la fase previa al juicio están reguladas en el artículo 158 del Código de Procedimiento Penal, a saber, que el tribunal de distrito tiene autoridad para examinar y decidir si la aplicación de medidas coercitivas es válida o no, si es válida o no la terminación de la investigación o el procesamiento, y las solicitudes de compensación y/o rehabilitación para alguien cuyo caso se detiene en la etapa de investigación o procesamiento.

Luego, el tribunal de distrito tiene autoridad para examinar y decidir sobre el decomiso de objetos o mercancías que no estén relacionados con un acto delictivo, el aplazamiento de la tramitación del caso sin motivos válidos, así como la suspensión de las órdenes de detención. (Hormiga)