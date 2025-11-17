Nuevo clip presentado en Peacock

Universal ha presentado un nuevo clip de la próxima epopeya de fantasía “Malvado: para siempre”, exclusivamente en Peacock.

El clip presenta estrellas. Cynthia Erivo (Elfaba), Ariana Grande (Glinda) y Jeff Goldblum (El mago). Otros miembros del elenco de “For Good” incluyen a Jonathan Bailey, Ethan Slater, Michelle Yeoh, Marissa Bode, Colman Domingo y Bowen Yang.

Primeras reacciones a “Wicked: For Good” de la prensa cinematográfica brillaron a finales de diciembre, posiblemente indicando un éxito en la temporada de los Oscar. La primera “Wicked” obtuvo 10 nominaciones en los Premios de la Academia del año pasado y se llevó a casa los honores por mejor diseño de vestuario y logros en diseño de producción.

Se espera que “Wicked: For Good” vuelva a obtener 10 nominaciones en los Oscar de este año, incluidas nominaciones para Erivo y Grande como mejor actriz y mejor actriz de reparto, respectivamente. Si ambos repiten, se convertirían en el séptimo y octavo intérprete en la historia de los Oscar en ser nominados dos veces por el mismo papel.

Durante una reciente Promoción de preguntas y respuestas Para la película, ambas estrellas compartieron cómo el musical las formó como intérpretes y personas. Erivo compartió su recuerdo de haber visto el musical por primera vez a los 25 años.

“No había visto el musical”, dijo Erivo. “Lo vi cuando tenía 25 años y me propuse una cita única para mi cumpleaños, y terminé estando en ese lugar que me hacía sentir seguro”.

Una Grande emocionada habló sobre cómo el papel de Glinda le permitió reconectarse con su amor por la actuación.

“Creo que esa chispa de conexión con mi oficio también estuvo bastante desconectada por un tiempo”, dijo Grande. “Realmente me sentí seguro nuevamente al enamorarme de la creación y como si tal vez me estuvieran viendo por primera vez”.

Dirígete a Peacock para ver el nuevo clip ahora.