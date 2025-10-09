Nuevo Carry vs Hilux Rangga vs Gran Max

Jacarta – El mercado de vehículos comerciales ligeros en Indonesia sigue creciendo, especialmente el segmento levantar que es la columna vertebral de las pequeñas y medianas empresas. Tres grandes nombres de Japón (Suzuki, Toyota y Daihatsu) compiten ferozmente con sus modelos superiores: New Carry, Hilux Rangga y Gran Max.

El Suzuki New Carry es conocido como el pickup del millón de personas gracias a su durabilidad y costes de mantenimiento económicos. Este coche viene en cuatro variantes, con precio desde 170,7 millones de IDR hasta 179,6 millones de IDR en la carretera Yakarta, según el tipo y la integridad de las funciones.

New Carry utiliza un motor K15B de 1,5 litros que se sabe que es económico pero potente para las necesidades de transporte diarias. Las opciones Flat Deck y Wide Deck brindan a los usuarios flexibilidad para adaptar la capacidad de carga a las necesidades comerciales.

En cuanto a equipamiento, el Nuevo Carry ahora está equipado con aire acondicionado y dirección asistida en la variante más alta, aumentando el confort en la conducción de largas distancias. El diseño de la cabina también es más ergonómico, con espacio de almacenamiento adicional y una cómoda posición de asiento para dos pasajeros.

Mientras tanto, Toyota Hilux Ranga Llega como un nuevo reproductor con una apariencia moderna y altas prestaciones. El modelo vendido en versión pickup está equipado con un motor de gasolina de 2,0 litros y un motor diésel de 2,4 litros, con un precio de entre 244 y 308,8 millones de IDR.

Hilux Rangga ofrece una variedad de transmisiones manuales y automáticas, con variantes Alta y Estándar para adaptarse a las necesidades del usuario. El motor diésel de 2,4 L es superior porque ofrece gran potencia y eficiencia de combustible para cargas pesadas.

Las características de seguridad y confort del Hilux Rangga también son completas para su clase. La variante más alta está equipada con ABS, dos bolsas de aire, aire acondicionado de doble soplador y un diseño de cabina moderno que se asemeja a un automóvil de pasajeros.

Por otro lado, Daihatsu Gran Max sigue siendo una opción popular para los empresarios que priorizan la eficiencia y la practicidad. Con un precio de 163,55 millones de IDR para la versión de 1,3 L y 169,55 millones de IDR para la de 1,5 L, la Gran Max es la camioneta más asequible de las tres.

El motor Gran Max de 1.5L ofrece un equilibrio entre potencia y consumo eficiente de combustible. La fuerte suspensión y el pequeño radio de giro facilitan las maniobras en zonas urbanas densas.