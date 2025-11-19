Nuevo capítulo en el caso Lisa Mariana contra Ridwan Kamil, expediente oficial ingresado por la Fiscalía

Jacarta – Dirección de Delitos Cibernéticos, Agencia de Investigación Criminal policia nacional ha completado el expediente del caso por presunta difamación que atrapó a una celebridad mariana lisa contra el ex gobernador de Java Occidental Ridwan Kamil (RK).

Los expedientes de la primera etapa fueron entregados oficialmente a Fiscalía West Java High, el 13 de noviembre de 2025. El jefe de la Oficina de Información Pública de la División de Relaciones Públicas de la Policía, general de brigada de policía Trunoyudo Wisnu Andiko, dijo que el proceso de presentación se había completado y que los investigadores estaban esperando instrucciones del Fiscal (JPU).

«Los investigadores completaron los expedientes del caso y entregaron los expedientes de la primera etapa. A continuación estamos esperando instrucciones del fiscal», dijo el miércoles 19 de noviembre de 2025.



Karopenmas, División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, General de Brigada Pol Trunoyudo Wisnu Andiko

El exjefe de Relaciones Públicas de la Policía de Metro Jaya enfatizó que la coordinación entre investigadores y fiscales continuará hasta que los expedientes se declaren completos (P-21) y el sospechoso y sus pruebas puedan ser entregados al juicio.

«La coordinación continuará intensamente con la Fiscalía de Java Occidental. A partir del 13 de noviembre los expedientes se han enviado en la primera etapa», dijo.

Anteriormente informado, Departamento de Investigación Criminal La Policía Nacional nombró oficialmente a Lisa Mariana como sospechosa en el presunto caso de difamación contra el exgobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil (RK). El estatus de sospechoso se determinó después de que los investigadores llevaron a cabo una serie de exámenes a Lisa.

El jefe de la Subdirección I de la Dirección de Delitos Cibernéticos, Bareskrim Polri, el comisionado de policía Rizki Agung Prakoso, dijo que su partido había enviado una citación para el examen de Lisa como sospechosa para el lunes 20 de octubre de 2025.

«Mañana LM será citado como sospechoso», dijo Rizki a los periodistas el domingo 19 de octubre de 2025.

Para su información, este caso comenzó cuando Ridwan Kamil denunció a Lisa Mariana el 11 de abril de 2025. Acusó a Lisa de difamación a través de publicaciones en las redes sociales.

El informe está registrado con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI. Los artículos utilizados son la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (ITE) y el artículo sobre difamación del Código Penal.

La prueba de ADN en sí se realizó el 7 de agosto de 2025 en el Edificio de Investigación Criminal de la Policía Nacional involucrando al Centro de Salud de la Policía Nacional. Se tomaron muestras de sangre y saliva de Ridwan Kamil, Lisa Mariana y el hijo de CA y los resultados no coincidieron.