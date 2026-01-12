Nuevo capítulo en el caso del diploma Jokowi, los expedientes de 3 sospechosos han sido entregados al fiscal, ¿quiénes son?

Yakarta, VIVA – Surgen nuevas noticias del caso de presunta acusación grado falso séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Resulta que el archivo tres sospechar en este caso la policía se lo ha entregado a fiscal.

Así lo confirmó el director de Investigación Criminal General de la policía de Metro Jaya, el comisario de policía Iman Imanuddin. Se dice que la Subdirección de Seguridad del Estado (Kamneg) de la Dirección General de Investigación Criminal de Polda Metro Jaya está completando los expedientes de otros sospechosos en este caso.

«Hemos entregado (los expedientes) a los tres sospechosos», dijo el martes 13 de enero de 2026.

Los tres sospechosos en cuestión proceden del grupo dos de este caso. Los tres son expertos en telemática Roy Suryo; Doctor Tifauziah Tyassuma alias doctora tifa; y el experto en forense digital Rismon Hasiholan Sianipar.

Aun así, Iman no dijo nada más. Ahora, su partido está a la espera de noticias de la Fiscalía sobre si el expediente se declara completo o no. Una vez completado, los tres sospechosos y sus pruebas serán entregados a la Fiscalía.

Mientras tanto, otros dos sospechosos de diferentes grupos, a saber, Eggi Sudjana y Damai Hari Lubis, han optado ahora por tomar la ruta pacífica presentando una solicitud de justicia restaurativa (RJ) a la policía de Metro Jaya.

En este caso, la propia Polda Metro Jaya lo dividió en dos grupos. El primer grupo estaba formado por cinco sospechosos, a saber, Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi y Muhammad Rizal Fadillah.

Mientras tanto, el segundo grupo está formado por Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar y Tifauziah Tyassuma alias Dr. Tifa. La policía de Metro Jaya también ha prohibido a Roy Suryo y a otros sospechosos salir del país.

Aparte de eso, deben presentar informes obligatorios una vez por semana, todos los jueves. Los investigadores también han llevado a cabo un caso especial a petición de Roy Suryo y sus colegas. Sin embargo, el resultado es que el estatus legal de los sospechosos permanece sin cambios.