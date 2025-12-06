Nuevo capítulo en el caso de Mbah Tarman se casa con una chica con una dote de 3.000 millones de IDR, se convierte en sospechoso y amenaza con 6 años de prisión

Pacitán, VIVA – Tarman, un hombre de 74 años de Karanganyar, Java Central, que se casó con una joven de 24 años de Pacitan Regency, Java Oriental con mahar un conjunto de herramientas de oración y un cheque por valor de 3.000 millones de IDR acabaron en prisión.

Ahora, la policía de Pacitan ha nombrado a Mbah Tarman como sospechar y se encuentra detenido desde el jueves 4 de diciembre de 2025.

La policía manejó este caso priorizando principios. presunción de inocencia (presunción de inocencia) para, por supuesto, proteger el buen nombre de la otra parte (la novia y su familia).

Un abuelo de 74 años se casó con una chica de 24 en Pacitan con una dote de 3.000 millones

«Hago hincapié en que la Policía de Pacitan está totalmente comprometida a investigar este caso de manera profesional, transparente y de acuerdo con los procedimientos legales. El equipo de investigación ha estado trabajando desde que se recibió el informe, desde la recopilación de información, la profundización del flujo de transacciones hasta el rastreo de las partes sospechosas de estar involucradas». dijo el jefe de policía de Pacitan, AKBP Ayub Diponegoro Azhar.

Ayub agregó que este caso es una lección importante para todas las personas, especialmente en lo que respecta a la vigilancia contra ofertas de inversión, préstamos o transacciones que prometan grandes ganancias.

«Este caso puede educar a todas las partes, especialmente a los ciudadanos que no están familiarizados con la ley, para que no se conviertan en víctimas de delitos similares. Continuaremos mejorando la educación pública y la prevención a través de Bhabinkamtibmas y la cooperación entre partes interesadas». dijo.

Es sabido, boda Mba Tarman y una mujer llamada Sella tuvo lugar en Sidodadi Hamlet, aldea de Jeruk, distrito de Bandar, el miércoles 8 de octubre de 2025.

El vídeo del momento de la ceremonia matrimonial subido por la cuenta de redes sociales @av.mediaku muestra al celebrante recitando el contrato matrimonial mencionando una dote de miles de millones de rupias.

Mbah Tarman fue acusado del artículo 263, apartado 1, del Código Penal, que establece que quien redacte o falsifique una carta que pueda causar daños será castigado con una pena de seis años de prisión.

tvOne Pacitan/Agus Wibowo