¡Nuevo capítulo del caso Resbob! La policía regional de Java Occidental presenta expedientes de incitación al odio a la fiscalía

Bandung, VIVA – Manejo de casos sospechosos discurso de odio quien atrapó a Adimas Firdaus alias Putra resbob entrando en una nueva fase.

Entrega de la policía regional de Java Occidental (Java Occidental) archivo asunto de nivel uno a la Fiscalía Superior (Fiscalía) Java Occidental, mientras continúa completando la investigación examinando testigos adicionales.

Se registra que la Dirección de Investigación Cibernética de la Policía Regional de Java Occidental volvió a examinar a ocho testigos. De este número, se encontraba la novia del sospechoso Resbob y dos peritos que fueron presentados para fortalecer la construcción del caso.

Este caso de discurso de odio provocó anteriormente una ola de fuertes reacciones, especialmente por parte de la comunidad sundanesa y de los seguidores del club Persib Bandung. Ahora, los investigadores se centran en solucionarlo. expediente del caso cumplir con los requisitos formales y materiales antes de pasar a la siguiente etapa.

Además de examinar a los testigos, los investigadores también están esperando los resultados de la investigación de expedientes del fiscal de investigaciones de la Fiscalía de Java Occidental. Los resultados de este estudio determinarán si el caso puede pasar inmediatamente a la etapa de acusación.

El jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Java Occidental, el comisionado de policía Hendra Rochmawan, destacó que todo el proceso de investigación fue llevado a cabo de manera intensiva y profesional por el equipo de la Dirección de Investigación Cibernética.

«Y que el período de detención del sospechoso Resbob se ha ampliado con fines de investigación», dijo Hendra el martes 6 de enero de 2026.

Hasta ahora, Resbob sigue detenido en la celda de la policía regional de Java Occidental. Anteriormente, fue arrestado por la policía en la zona de Semarang, Java Central, cuando se sospechaba que quería mudarse.

La Policía Regional de Java Occidental garantiza que el manejo de este caso se lleve a cabo de acuerdo con los procedimientos legales aplicables y se compromete a mantener la transparencia y la responsabilidad en cada etapa del proceso legal.

Para su información, el jefe de policía de Java Occidental nombró a Resbob como sospechoso en un caso de incitación al odio. A partir de los resultados del examen del investigador, se reveló que el motivo principal del sospechoso para pronunciar un discurso de odio contra los partidarios de Sundanese y Persib Bandung, Viking, era obtener ganancias financieras.

El jefe de policía de Java Occidental, Irjen General Rudi Setiawan, reveló que el sospechoso diseñó deliberadamente contenido de transmisión en vivo que contenía insultos para atraer la atención del público. Se espera que el aumento en el número de espectadores en la transmisión conduzca a un aumento en el saweran, que es la fuente de ingresos del sospechoso.