Nuevo calendario de partidos aplazados para PSM vs Persebaya y Persib vs Borneo FC

Jacarta – Operador Superliga 2025/2026, I.League, anunció oficialmente un nuevo calendario para los partidos aplazados de la cuarta semana que fueron cancelados el pasado mes de agosto. Uno de los partidos más esperados es el duelo entre PSM Makassar oponerse a Persebaya Surabaya.

PSM vs Persebaya se celebrará el 6 de diciembre en Parepare

Mediante circular número 1277/LI-COR/VIII/2025, la I.League determinó que el partido PSM Makassar vs Persebaya Surabaya se llevará a cabo en el estadio BJ Habibie, Parepare, el sábado 6 de diciembre de 2025.

Este partido estaba previsto anteriormente para el 31 de agosto de 2025, pero tuvo que posponerse debido a circunstancias desfavorables. Ahora, ambos equipos finalmente han recibido la confirmación de un nuevo calendario para completar el partido aplazado de la cuarta semana.

Se prevé que este encuentro será intenso, teniendo en cuenta que los dos equipos se encuentran en diferentes condiciones en la clasificación.

PSM Makassar ocupa actualmente el puesto 14 con 7 puntos en 6 partidos.

Persebaya Surabaya ocupa el sexto lugar con 10 puntos.

Consideración persib vs Borneo FC Obtenga también un nuevo horario

Además del partido PSM vs Persebaya, la I.League también ha fijado un nuevo calendario para otro partido que se pospuso en la cuarta semana, el Persib Bandung vs Borneo FC.

Según la carta número 1580/LI-KOM/X/2025 firmada por el director de competición Asep Saputra, el partido está programado para el viernes 5 de diciembre de 2025 en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung.

Los jugadores del PSM Makassar celebran el gol ante el Persija

Al igual que el partido PSM vs Persebaya, este partido debía celebrarse el 31 de agosto de 2025, pero se pospuso debido a diversas consideraciones técnicas y de seguridad.

Los registros históricos muestran que Persib Bandung siempre parece superior cuando recibe al Borneo FC en casa. En los últimos tres encuentros en Bandung, Maung Bandung siempre salió victorioso sobre el equipo apodado Pesut Etam.

Se acabó otro partido aplazado

Mientras tanto, otro partido pospuesto, Persita Tangerang vs Semen Padang, ya se jugó el sábado 4 de octubre de 2025 en el estadio Indomilk Arena de Tangerang.

Duelo que determina el impulso

Estos dos partidos pospuestos tienen el potencial de afectar el mapa competitivo en medio de la Superliga esta temporada.

Para el PSM Makassar, la victoria sobre Persebaya será muy importante para alejarse de la zona inferior, mientras que Persebaya tiene la oportunidad de meterse entre los cuatro primeros si logra robar puntos en Parepare.