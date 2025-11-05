¡Nuevo avance! Vicky Prasetyo se convierte oficialmente en presidenta general de organizaciones en 34 provincias

Jacarta – Carrera Vicky Prasetyo mejorando. Luego de estar activo en el mundo de la política y el espectáculo, ahora el comediante, cantante y presentador lidera oficialmente una organización social.

El propio Vicky dio esta buena noticia. Admitió que tenía una gran confianza por parte de otras celebridades e influencers que eran miembros de la organización. Desplázate para conocer la información completa, ¡vamos!

«Gracias a Dios, todavía cuento con la confianza de celebridades e influencers que se unen a organizaciones sociales y soy la presidenta general», dijo recientemente Vicky Prasetyo.

La organización social que lidera Vicky puede ser relativamente nueva, pero su alcance es muy amplio. Vicky enfatizó que se habían unido participantes de toda Indonesia.

«Los miembros son 34 provincias, todas ellas completamente llenas, formadas con un sentido de unión sin diferencias, solidaridad ilimitada, como se dice en la jerga en la realidad para todas las tropas del escuadrón en toda Indonesia», dijo.

Las huellas políticas y el sacrificio de Vicky Prasetyo

Aunque ahora se centra en el sector social, el público todavía recuerda los pasos políticos de Vicky Prasetyo. Había avanzado en la carrera por los escaños legislativos.

Anteriormente, Vicky fue candidata a miembro del DPRD de Java Occidental en el período 2019. Aunque fracasó, Vicky volvió a probar suerte postulándose como miembro de la RPD de Indonesia en el distrito electoral VI de Java Occidental, que abarca las áreas de la ciudad de Bekasi y la ciudad de Depok.

Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado. Estos cuadros del Partido Perindo no han logrado ocupar ninguno de los seis escaños de la RPD de RI en el distrito electoral VI de Java Occidental. Vicky tuvo que contentarse con recoger 12.735 votos.

No logró desempeñarse como representante del pueblo, a pesar de que su porcentaje de votos fue el más alto en comparación con otros cuadros del Partido Perindo en ese distrito electoral.

Hay rumores generalizados de que Vicky gastó bastante capital en su ambición de convertirse en político. Vicky también abrió su voz respecto a este asunto.

«No vendimos los activos, el coche todavía estaba delante de nuestros ojos, todavía parecía seguro. Simplemente estábamos luchando con nuestros ahorros mientras filmábamos, así que no fuimos hipócritas, lo dimos, nos hundimos, no nos quedamos callados. A menos que nos quedemos callados, depende de ustedes, allá vamos», dijo Vicky Prasetyo en ese momento.