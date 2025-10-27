Nuevo avance, el podcast destruye la expansión de la animación a través del proyecto Vacuum Forces

Jacarta – Uno de podcast la comedia más popular de Indonesia, Podcast de Ancurlanzó un gran avance. Después de seis años de existencia en el ámbito del audio, el trío formado por Diaz Danar, Patra Gumala y Randhika Djamil ahora está listo para expandirse a la industria del cine y la animación.

Los tres anunciaron oficialmente un ambicioso proyecto llamado “Animated Vacuum Troops”, resultado de una colaboración estratégica con el estudio de animación VISI8. Este proyecto marca el desarrollo de la propiedad intelectual (IP) Ancur Podcast, que desde hace mucho tiempo se sabe que es sólida en la plataforma de audio. Desplázate para conocer la información completa, ¡vamos!

Díaz Danar, uno de los retenedores de Ancur Podcast, explicó este paso de expansión como una estrategia importante para fortalecer su existencia.

«No queremos ser fuertes sólo sobre una base. Debe haber muchas bases para que el edificio sea más fuerte», dijo Diaz Danar durante una conferencia de prensa en Indo Comic Con, Senayan, en el centro de Yakarta, el domingo 26 de octubre de 2025.

Patra Gumala agregó que esta expansión permite que Podcast Ancur esté disponible en varios formatos.

«Así que no se trata sólo de audio, sino también de animación, colaboración en alimentos y bebidas, mercadería, todo vale», dijo Patra.

Este proyecto de animación surge de la pasión por brindar una nueva experiencia a los oyentes que sólo han podido disfrutar de las historias a través del audio. Vacuum Troopers es una historia de género de ciencia ficción que inicialmente solo apareció en dramas de audio.

Díaz dijo que la animación era el medio más razonable para continuar la historia.

«Vacuum Troopers era originalmente una historia de audio con un tema de ciencia ficción. Así que, en lugar de pasar directamente a la acción real, que es muy costosa, la animación es el medio más sensato para continuar», explicó.

Randhika Djamil añadió que el medio de animación proporciona una libertad creativa ilimitada, a diferencia de la acción real.

«En la acción real, los costos y las limitaciones técnicas son limitados, pero en la animación la imaginación no tiene límites. Podemos llegar tan lejos como llegue la idea», dijo Randhika.

Aunque no tienen planes de hacer un largometraje en el futuro cercano, acordaron traer primero los Animated Vacuum Troopers en formato corto.

«Ahora es una animación de 1 minuto, luego podría ser una serie de 3 a 10 minutos. También estamos desarrollando una versión física del cómic y productos comerciales», explicó Patra.