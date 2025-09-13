Nuevo auto Byd listo para ser una colección de personas ricas

Beijing, Viva – Los autos eléctricos de lujo regresaron al foco después de Byd Presente su último SUV, Yangwang u8l. Este vehículo inmediatamente llamó la atención porque se ofreció a un precio fantástico, que es 1.28 millones de yuanes o equivalente a Rp2.7 mil millones. No solo costosa, sino que la tecnología también hace que muchas personas se sorprendan.

Con una longitud de 5.4 metros, el U8L parecía apuesto y grande como un automóvil de clase ejecutiva. Sus dimensiones lo convierten en uno de los SUV más grandes del mercado chino hoy. Su presencia claramente está dirigida a los círculos basados ​​en el dinero que desean confirmar su estatus social.

No solo una cuestión de tamaño, el rendimiento de este automóvil también es extraordinario. Confiando en cuatro motocicletas eléctricas, U8L puede apresurarse de 0 a 100 km/h en solo 3.5 segundos. De hecho, su fuerza alcanza 1.180 caballos de fuerza con 1.520 nm de torque, los números comúnmente encontrados en el superdeportivo.

Curiosamente, este SUV tiene una serie de características únicas como Cangrejo, Tank Turn, para que aún pueda ir a pesar de que uno de los neumáticos se rompió. Incluso en una emergencia, este automóvil puede flotar en el agua. En total hay 13 modos de conducción que se pueden seleccionar según sea necesario.

Citado de Carnewschina, sábado 13 de septiembre de 2025, este automóvil combina un motor de gasolina de 2.0t con una batería de cuchilla de 55.53 kWh. Como resultado, el rango total puede alcanzar 1.160 km, mientras que la distancia de electricidad pura es de alrededor de 200 km. La recarga rápida también está disponible, solo 13.5 minutos para llenar del 30% al 80%.

El sector de seguridad y la asistencia del conductor claramente no están jugando. BYD incrusta el sistema de «ojo de Dios» que consiste en radar, lidar, cámara, a sensores ultrasónicos. Esta característica admite la navegación automática en la carretera de peaje, estacionamiento automático, al control de larga distancia.

La capacidad de ver en la oscuridad también se mejora con una cámara infrarroja. Este sensor es capaz de detectar objetos de hasta 300 metros, incluso en la lluvia, la niebla o las condiciones polvorientas. Esta tecnología proporciona seguridad adicional para conductores y pasajeros.

Al ingresar a la cabina, los matices del lujo se sintieron inmediatamente. Con una configuración de seis asientos 2+2+2, el espacio del pie en la segunda fila se alivia. La capacidad de equipaje también es grande, alcanzando más de 1.100 litros.

Los sistemas de entretenimiento son otros puntos de venta. Hay una pantalla OLED curva de 12.8 pulgadas en la parte delantera, un panel de instrumentos de 23.6 pulgadas, HUD basado en AR, a una pantalla de techo de 21.4 pulgadas para pasajeros traseros. Todos están controlados por el último chip de 3NM que hace que la operación sea súper suave.

Completa completa está más completa con sillas ejecutivas equipadas con masaje de 18 puntos, reposapiés, mesas pequeñas, a los altavoces en la cabeza. Sin olvidar, hay 32 altavoces premium, techo solar panorámico, mini refrigerador e iluminación interior de 128 colores.

Interior byd yangwang u8l