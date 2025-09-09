VIVA – Club de fútbol PSS Sleman obtiene nueva energía por delante de la rodadura de una casa de empeño Campeonato 2025/2026. Esta vez vino de KFCque se convirtió oficialmente en el socio oficial de laskar Laskar Sembada.

Esta colaboración se introdujo a través de una conferencia de prensa en el estadio Maguwoharjo, Sleman, el 21 de agosto de 2025. Presente en el evento fueron patrocinadores, gestión, para el entrenador Palanista de PSS.

Vicepresidente asistente de PT Fast Food Indonesia Tbk., Robert Ciputra, enfatizó que la motivación de KFC para participar en el viaje de PSS Sleman no es solo un asuntos comerciales.

«Juzgar PSS significa presenciar el espíritu y el optimismo que nunca se apaga», dijo Robert. «KFC ve a PSS Sleman no solo un club. Sino más que eso. Vemos el valor, cómo la comunidad debajo, desde su base».

Además, Robert evaluó que había un valor común entre KFC y PSS Sleman, principalmente debido al apoyo fanático de los seguidores de Super Elja.

«Los seguidores de PSS Sleman son leales, fanáticos con su equipo. Y creemos que tenemos el mismo valor», agregó.

Como una forma tangible de cooperación, el logotipo de KFC se mostrará en la parte delantera del Sleman Jersey PSS principal a partir de la temporada 2025/2026.

No solo eso, también se preparan varios programas de activación, que van desde observar juntos, clínica de entrenamiento, sorpresa de cumpleaños, hasta campañas digitales para fortalecer el compromiso con los seguidores.

PSS Sleman PSS Marketing & Commercial Manager, AIS Iqbal, bienvenido positivamente este gran paso.

«PSS Sleman dio la bienvenida al apoyo de todos los patrocinadores. Creemos que esta cooperación traerá una nueva energía positiva, no solo para el club, sino también para toda la familia extendida de Super Elja», dijo AIS.

Se espera que la colaboración de KFC y PSS Sleman pueda acercar el nuevo entusiasmo, además de acercar a la marca KFC a la base de los seguidores fanáticos del fútbol en el país.