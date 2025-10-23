Nueve ubicaciones de estacionamiento alrededor de GBK durante el Jakarta Running Festival 2025

Jacarta – El Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) proporciona nueve bolsillo de estacionamiento vehículos de dos y cuatro ruedas en el área de Gelora Bung Karno (GBK), Yakarta, actualmente Festival de carreras de Yakarta (JRF) del 25 al 26 de octubre de 2025.

El jefe del Servicio de Transporte de DKI Yakarta, Syafrin Liputo, en Yakarta, detalló el jueves nueve ubicaciones, a saber, Plaza Tenggara con una capacidad de 150 vehículos de cuatro ruedas y 174 vehículos de dos ruedas.

Luego, Istora (257 vehículos de cuatro ruedas, 1.000 vehículos de dos ruedas), lado sur elevado (400 vehículos de cuatro ruedas, 1.500 vehículos de dos ruedas) y lado norte elevado (400 vehículos de cuatro ruedas, 1.500 vehículos de dos ruedas).

Además, aparcamiento Aquatics (175 vehículos de cuatro ruedas, 250 vehículos de dos ruedas), ABC Field (50 vehículos de cuatro ruedas, 1.305 vehículos de dos ruedas) y Madya Stadium (100 vehículos de cuatro ruedas, 500 vehículos de dos ruedas).

Luego, la Mezquita Al-Bina (25 vehículos de cuatro ruedas, 1.000 vehículos de dos ruedas) y el Campo de Softbol (150 vehículos de cuatro ruedas, 500 vehículos de dos ruedas).

Anteriormente, el gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, dijo que al JRF 2025 asistirían casi 30 mil participantes de más de 50 países.

Espera que en el futuro se celebren más actividades internacionales en Yakarta, como los Jakarta Innovation Days (JID) 2025 en la zona de Dukuh Atas, en el sur de Yakarta.

«Con suerte, diversas actividades deportivas, artísticas, culturales, de economía creativa y de innovación harán que la gente sienta que Yakarta es de hecho un lugar que puede hacerla más segura y cómoda», dijo Pramono.