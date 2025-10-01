Nueve trabajadores mueren como construcción en construcción colapsas en Chennai







Nueve trabajadores migrantes murieron después de que un edificio en construcción se derrumbó en el Ennore central térmica El martes, dijo la policía.

El primer ministro de Tamil Nadu, MK Stalin, ordenó al ministro de energía SS Sivasankar y al presidente de Tangedco, K Radhakrishnan, para supervisar inmediatamente el trabajo de socorro en el sitio del accidente.

Fuentes policiales dijeron que los oficiales han sido llevados al lugar.

Mientras tanto, el primer ministro Narendra Modi dijo que estaba entristecido por el accidente y anunció un ex gratia de Rs 2 lakh para las familias de los fallecidos.

«Triste el contratiempo debido al colapso de un edificio en Chennai, Tamil nadu. Mis pensamientos están con las personas afectadas y sus familias en esta hora difícil. Rezando por la rápida recuperación de los heridos «, dijo Modi.

«Un ex gratia de Rs 2 lakh de PMNRF (Fondo Nacional de Ayuda del Primer Ministro) se daría a los familiares de cada fallecido. Los heridos recibirían Rs 50,000», dijo la oficina del primer ministro en `X`.

Anteriormente, CM Stalin expresó tristeza por la muerte de nueve personas y transmitió sus condolencias.

«Me entristece profundamente escuchar que nueve trabajadores de Asalto Perdió la vida en un accidente que ocurrió durante los trabajos de construcción realizados por Bhel en Ennore. Transmití mis más profundos condolencias a las familias de quienes perdieron la vida «, dijo en una publicación en las redes sociales el martes.

Stalin anunció una compensación de Rs 10 lakh a las familias de cada fallecido y ordenó que se tomaran medidas para transportar los restos mortales a su estado natal.

El presidente del Congreso de Tamil Nadu, K Selvaperunthagai, también expresó su dolor por la desaparición de las nueve personas.

Citando informes de los medios, dijo que los heridos están siendo tratados en el Gobierno Stanley Medical College en la ciudad. Pidió medidas de seguridad rigurosas para evitar tales incidentes en el futuro.

«En nombre del Congreso de Tamil Nadu, extiendo mis profundas condolencias a los afligidos miembros de la familia. Desearía a los heridos una rápida recuperación», agregó.

