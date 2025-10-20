Nueve TPU en el sur de Yakarta no aceptan nuevos funerales, el gobierno de la ciudad implementa un sistema superpuesto como solución

Jacarta – Un total de nueve plazas. Cementerio general (TPU) en la zona del sur de Yakarta se declaró llena y ya no podía aceptar nuevos cuerpos. Para superar estas limitaciones de tierra, el gobierno está implementando ahora el modelo de entierro superpuesto como principal alternativa.

“La TPU incluye TPU del oeste de TanjungJagakarsa, Kampung Kongsi, Grogol del Sur, Kebagusan, Pisangan, Pejaten Oriental, Pejaten Occidental y Cikoko», dijo el jefe de la Sección de Rutas y Cementerios del Subdepartamento de Parques y Silvicultura de la ciudad del sur de Yakarta, Arwin Adlin Barus, en Yakarta, el lunes 20 de octubre de 2025, citado por Entre.

Según Arwin, nueve del total de 16 TPU en el sur de Yakarta han alcanzado su capacidad máxima. Debido a esto, las nuevas carrocerías serán transferidas a otras TPU que aún tienen espacio limitado.

Ilustración de un cementerio público (TPU) Foto : VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin

Los datos del Departamento de Parques y Silvicultura de la ciudad del sur de Yakarta señalaron que varios TPU como Menteng Pulo I, II y III, Jeruk Purut, Tanah Kusir, Cidodol, Kampung Kandang, Srengseng Sawah y Pasar Minggu también estaban llenos en más del 95 por ciento. Esta condición muestra que la disponibilidad de terrenos funerarios en el sur de Yakarta es cada vez más crítica.

«El Gobierno de la ciudad del sur de Yakarta está implementando un sistema de entierro superpuesto como la principal solución para superar las limitaciones de tierras de TPU», enfatizó Arwin.

Este sistema permite realizar nuevos entierros superponiendo sobre las tumbas de familiares que han sido previamente enterrados en la misma TPU. Alternativamente, los residentes pueden utilizar TPU en otras áreas donde todavía hay parcelas disponibles, aunque el número es muy limitado.

Arwin explicó que el Gobierno de la ciudad del sur de Yakarta está comprometido a garantizar que los servicios funerarios sigan funcionando sin problemas incluso en medio de terrenos limitados. La gestión técnica y de políticas en el campo se entrega a cada gerente de TPU sin dejar de estar guiada por las regulaciones regionales aplicables.