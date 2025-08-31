Nueve saqueo de la casa de Uya Kuya fue arrestada, otros fueron cazados

Yakarta, Viva – La policía arrestó a nueve presuntos saqueos Casa Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes IX Surya Utama o llamado Vas a En el área de Pondok Bambu, Duren Sawit, East Yakarta el sábado por la noche, 30 de agosto de 2025.

«Así es, por ahora hemos arrestado a nueve personas», dijo Kasat Reskrim East Yakarta Metro Police AKBP Dicky Fertoffan cuando se confirmó en Yakarta el domingo.

El arresto se realizó después de que la policía se embolsó evidencia de grabación de video y una serie de artículos traídos por los perpetradores.

Evidencia que se aseguró con éxito en forma de varios muebles de la casa de Uya Kuya. Dijo que fueron arrestados en la escena del crimen el sábado 30 de agosto de 2025.

Uya Kuya en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, martes 1 de octubre de 2024

La policía también rastreó los rastros de los perpetradores a través de grabaciones de video, incluidas transmisiones en vivo en las redes sociales supuestamente relacionadas con el incidente.

«Todo lo que se registra en el video todavía se está buscando. Hay elementos que de hecho están en la escena del crimen (TKP), más o menos algunos muebles», dijo Dicky.

Dicky dijo que el número de perpetradores Saqueo en realidad bastante. Sin embargo, hasta ahora solo se han capturado nueve personas y continuarán siendo llevadas a cabo en un caso más profundo.

«Todavía se explora su papel. Continuamos desarrollando otros actores porque hay muchos de ellos», dijo Dicky.

Dicky explicó que el saqueo ocurrió a pesar de que anteriormente los oficiales de policía de Duren Sawit habían apelado a las masas para que no cometieran actos criminales.

Sin embargo, el esfuerzo falló porque la cantidad de masa era demasiado grande.

«La policía del sector ha tratado de hacer una apelación, pero no tuvo éxito. Finalmente fue informado al jefe de policía e inmediatamente fue tomado mediante la investigación criminal y el equipo conjunto de Samapta», dijo Dicky.

Hasta ahora, la policía todavía se está desarrollando para arrestar a otros perpetradores que no han sido identificados y continúan protegiendo en el área local.

El caso de saqueo en la casa de Uya Kuya se convirtió en el foco público después de que las masas invadieran la residencia del político.

La circulación de un video que muestra la residencia del artista y miembro del DPR en el área de East Yakarta fue visitado por las masas, el sábado por la noche, 30 de agosto de 2025.

Las masas lograron derribar la cerca de la casa de Uya Kuya e inmediatamente irrumpieron en el segundo piso para saquear lo que sea en la casa.

El sonido de la masa gritó gritos, «destruir» y los objetos de hogar ruptos.

Uya Kuya tuvo una aclaración para la acción de bailar en el edificio MPR/Parlamento junto con el momento del anuncio del aumento en la asignación de RPRS de DPR, incluida una asignación de vivienda de RP50 millones cada mes.

Según Uya Kuya en su aclaración, el baile no estaba relacionado con el aumento de las asignaciones de DPR. Bailaron solo siguiendo el ritmo de la canción con el propósito de respetar a los músicos que actuaron. (Hormiga)