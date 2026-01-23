Nueve representantes de la mitad de Indonesia compiten hoy en los cuartos de final del Indonesia Masters 2026, tome nota del calendario completo

Jacarta – Un total de nueve representantes y medio de Indonesia competirán en los cuartos de final. Maestros de Indonesia 2026 que se celebró hoy, viernes 23 de enero de 2026, en Istora Senayan, Yakarta.

Se llama nueve y medio porque aparece un representante de Indonesia con estatus mitad Rojo y Blanco, es decir Gloria Emanuelle Widjaja quien está emparejado con el jugador de bádminton de Singapur, Hee Yong Kai Terry.

Los partidos de cuartos de final están programados para comenzar a las 13.30 WIB, con representantes de Indonesia repartidos en dobles mixtos, dobles femeninos, dobles masculinos e individuales masculinos. Una de las noticias positivas vino del sector de dobles masculino, donde Indonesia había conseguido un billete a las semifinales gracias al duelo entre representantes rojiblancos.

El siguiente es el calendario completo de los representantes de Indonesia en los cuartos de final. Maestros de Indonesia 2026:

Cancha 1 (A partir de las 13.30 WIB)

Dobles Mixtos (XD)

Jafar Hidayatullah / Felisha A. Pasaribu (6) vs Thom Gicquel / Delphine Delrue (Francia)

Dobles femenino (WD)

Amalia Cahya Pratiwi / Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Arisa Igarashi / Miyu Takahashi (Japón)

Dobles masculino (MD)

Sabar Karyaman Gutama / Moh Reza Pahlevi Isfahani (5) vs Man Wei Chong / Kai Wun Tee (Malasia)

Cancha 2 (A partir de las 13.30 WIB)

Dobles Mixtos (XD)

Adnan Maulana / Indah Cahya Sari Jamil vs Jiang Zhen Bang / Wei Ya Xin (China)

Dobles Mixtos (XD)

Hee Yong Kai Terry (Singapur) / Gloria Emanuelle Widjaja vs Chen Tang Jie / Toh Ee Wei (Malasia)

Individuales masculinos (MS)

Alwi Farhan (8) vs Yushi Tanaka (Japón)

Cancha 2 – Continuación

Dobles femenino (WD)

Lanny Tria Mayasari / Apriyani Rahayu vs Hsu Ya Ching / Sung Yu-Hsuan (Taiwán)

Dobles femenino (WD)

Rachel Allessya Rose / Febi Setianingrum (7) contra Luo Xu Min / Wang Yi Duo (China)

Ganda Putra (MD) – Cuartos de final de Indonesia

Raymond Indra / Nikolaus Joaquin vs Fajar Alfian / Muhammad Shohibul Fikri (2)

Con una fuerte composición de representantes en casi todos los sectores, Indonesia tiene una gran oportunidad de sumar representantes en las semifinales. Se espera que el apoyo del público de Istora vuelva a proporcionar energía adicional a los jugadores de bádminton rojiblancos.