Nueve muertos al chocar un camión a alta velocidad con un autobús-cama en Chitradurga







Al menos nueve personas murieron cuando un exceso de velocidad camión La madrugada del jueves se estrelló en este distrito contra un autobús cama de lujo, que se incendió debido al impacto, según informó un alto responsable de la policía.

El autobús con 32 pasajeros que se dirigía a Gokarna quedó envuelto en llamas debido al impacto de la colisión y la mayoría de los fallecidos fueron quemados vivos dentro del vehículo, dijo a los periodistas el inspector general de policía de la zona este, Ravikanthe Gowda.

El accidente ocurrió después de que el camión saltara un divisor de la carretera y chocara con el autobús que se aproximaba, dijo Gowda a los periodistas.

El conductor del autobús y la limpiadora escaparon.

El camionero se encuentra entre los muertos, añadió.

«Nuestra investigación preliminar sugiere que un camión cisterna de diésel podría estar involucrado en el accidente«, dijo Gowda.

Muchos pasajeros escaparon saltando del autobús, dijo Gowda.

«Nuestra investigación inicial muestra que ocho pasajeros y el conductor del camión han muerto. De los 12 heridos, nueve han sido trasladados a Sira y tres a Tumakuru. Uno de los pacientes gravemente quemados ha sido trasladado al Hospital Victoria de Bengaluru», añadió.

El resto de los heridos se encuentran fuera de peligro, afirmó la IGP.

Otro autobús de T Dasrahalli a Dandeli con 42 escolares que estaba detrás del fatídico autobús escapó del accidente.

«El conductor del autobús que transportaba a los escolares chocó contra el autobús por detrás, giró hacia el otro lado y se salió de la carretera. Afortunadamente, nadie sufrió ni siquiera heridas leves», dijo Gowda.

Los niños continuaron su viaje en otro autobús, dijo, añadiendo que el conductor del autobús escolar es una parte importante testigo ocular a este accidente, de cuya declaración quedará constancia.

La mayoría de los pasajeros del autobús implicado en el accidente habían reservado sus billetes online.

«Tenemos sus números de teléfono. Estamos intentando contactar con sus familias», dijo.

El oficial dijo que se realizaría una prueba de ADN para identificar los cadáveres.

