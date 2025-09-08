Nueve muertos, 42 heridos cuando los jóvenes chocan con la policía sobre la prohibición de las redes sociales en Nepal







Nueve personas murieron y otras 42 heridas el lunes como manifestaciones violentas dirigidas por jóvenes contra un Nepal La prohibición del gobierno en los sitios de redes sociales se intensificó en Katmandú, lo que lleva a las autoridades a desplegar el ejército para controlar la situación, dijeron las autoridades.

Miles de jóvenes, incluidos los estudiantes escolares, bajo la bandera de la Generación Z, se enfrentaron con la policía antidisturbios frente al edificio del Parlamento en Katmandú.

Las protestas se volvieron violentas cuando algunos agitadores ingresaron al complejo del Parlamento, lo que llevó a la policía a recurrir a cargos de batón, conchas de gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a la multitud, dijo testigos presenciales.

Cuarenta y dos personas, incluido el personal de seguridad, resultaron heridos y actualmente están recibiendo tratamiento en el Hospital Civil de Katmandú, dijo un portavoz de la policía de Nepal.

Cinco personas fueron asesinadas en la violencia, dijeron fuentes hospitalarias.

Sin embargo, no hay policía Confirmación en el número de muertos.

El ejército ha sido desplegado para controlar la situación, dijeron funcionarios militares.

La Administración del Distrito de Katmandú emitió una orden prohibitiva de 12:30 p.m. a 10:00 p.m. en áreas que rodean el edificio del Parlamento para frenar los disturbios.

«No se permitirá ningún movimiento de personas, manifestación, reunión, reunión o sentada en la zona restringida», dijo el director de distrito Chhabi Lal Rijal en un aviso.

La administración local luego extendió la orden restrictiva a varias áreas que rodean a Rastrapati Bhawan, la residencia del vicepresidente y la oficina del primer ministro.

El 4 de septiembre, el gobierno de Nepal prohibió 26 sitios de redes sociales, incluidos Facebook, WhatsApp y X, que no cumplen con el proceso de registro obligatorio.

Aunque el gobierno ha aclarado su postura de que los sitios de redes sociales fueron prohibidos para llevarlos bajo regulación. Pero la percepción general entre las masas es que esto conducirá a un ataque contra la libertad de expresión, y puede conducir a la censura.

