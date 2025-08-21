Nueve heridos como la casa de dos pisos colapsas en Nashik







Según los informes, nueve personas, incluidas ocho mujeres, resultaron heridas cuando una casa de dos pisos se derrumbó MaharashtraLa ciudad de Nashik, dijo el jueves, las autoridades informaron el PTI.

El incidente ocurrió alrededor de las 9.30 pm del miércoles en el área de la ciudad de Nashik, dijeron.

Según los funcionarios de la policía, un Sheikh de Anwar era dueño de una casa de dos pisos en el área de Khadkali. Había alquilado las instalaciones a la familia de Shama Yusuf Khan.

Las hijas y nietos de Khan la visitaron cuando la casa se derrumbó, dijo el funcionario, según el PTI.

Después de ser alertado, la brigada de bomberos apresuró a seis licitaciones de incendios al lugar y lanzó una operación para sacar a las víctimas de los escombros, dijo el funcionario.

Ocho mujeres y un niño sufrieron heridas en el accidente. Fueron llevados al hospital del distrito, donde están en condición estable, dijo, informó la agencia de noticias.

Un vehículo de cuatro ruedas estacionado cerca de la casa fue aplastado debajo de los escombros, agregó el oficial.

Mujer herida después del techo se derrumba en el edificio Nerul de Navi Mumbai

Mientras tanto, en otro incidente en Navi Mumbai el miércoles, una mujer embarazada de 22 años tuvo un escape estrecho después del techo de su piso cedido en Nerul’s NL-2 Vighnaharta Cooperative Housing Society, Sector-1, alrededor de las 5.30 am del miércoles.

La víctima, Arze Usman Ali, estaba profundamente dormida cuando la losa de repente se derrumbó.

«Estaba durmiendo cuando escuché un sonido fuerte y en cuestión de segundos cayó el techo. Sentí un dolor agudo y comencé a sangrar. Fue aterrador porque estoy embarazada. Afortunadamente, los vecinos me llevaron al hospital a tiempo», dijo a Mid-Day. Umar Ali, el esposo de la víctima, dijo que estaba durmiendo en el suelo mientras su esposa estaba en la cama. El techo cayó sobre ella mientras ella estaba dormida, dijo.

Arze fue llevado por primera vez al Hospital Meenatai Thackeray de Nerul y luego se mudó al Hospital NMMC en Vashidonde los médicos administraron seis puntos de sutura antes de descargarla. El testigo ocular Nikhil Gawde, un residente de la sociedad, dijo: «Este edificio ya se ha declarado C1 y está esperando la reurbanización. Las elecciones para el proceso de reurbanización están en marcha. La lluvia continua durante los últimos cinco días debilitó aún más la estructura, lo que lleva al colapso».

