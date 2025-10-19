Nueve detenidos por violencia relacionada con el caso de muerte de Zubeen Garg







Hasta el momento nueve personas han sido arrestadas en relación con la violencia durante el traslado de cinco acusados ​​en El caso de la muerte de Zubeen Garg a una cárcel en el distrito Baksa de Assam, dijo la policía el sábado.

El miércoles estallaron violentas protestas cerca de la cárcel de Baksa cuando cinco acusados ​​en el caso de la muerte de Garg fueron llevados allí después de que un tribunal los pusiera bajo custodia judicial.

«Hemos arrestado a nueve personas hasta el momento. Se han identificado más. Algunos de los acusados ​​se están fugando, pero los arrestaremos pronto. Hemos tomado esto investigación Muy en serio, y un equipo lo está llevando adelante”, dijo el superintendente superior de policía (SSP) de Baksa, Ujjal Pratim Baruah.

«Se ha encontrado un grupo de WhatsApp donde las discusiones se centraban en crear disturbios. En este grupo se compartieron actualizaciones de los medios de comunicación sobre el movimiento del convoy que transportaba a los acusados. Una persona sentada en Bangalore, que es el administrador del grupo, estaba incitando a los miembros a arrojar piedras. Ha sido identificado», añadió el oficial.

Cuarenta policías, incluidos oficiales superiores, resultaron heridos en la violenciaY muchos de los que sufrieron heridas graves se están recuperando ahora, afirmó. Además del personal policial, los periodistas resultaron heridos cuando los manifestantes arrojaron piedras contra los vehículos en los que viajaban los cinco acusados ​​e incendiaron varios otros vehículos.

La policía tuvo que cargar con porras y disparar granadas de gas lacrimógeno para controlar la situación. Los servicios de Internet y de datos móviles fueron suspendidos en el distrito tras los disturbios, pero fueron restablecidos el viernes, cuando la situación volvió a la normalidad.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente