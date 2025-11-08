Nueve detenidos por realizar negocios «falsos»; Los acusados ​​se hicieron pasar por reclutadores de aerolíneas.







Nueve miembros, incluido el autor intelectual, de un negocio de empleo falso han sido arrestados por supuestamente engañar a quienes buscaban empleo haciéndose pasar por reclutadores para supuestas aerolíneas, la policía de delhi dijo el sábado.

La pandilla había creado un centro de llamadas falso en Tilak Nagar, desde donde contactaban a quienes buscaban empleo a través de anuncios en línea.

«Ofrecieron empleos inexistentes en IndiGo Airlines y extrajeron dinero de las víctimas con el pretexto de depósitos de seguridad, uniformes y cargos por salarios», dijo en un comunicado el subcomisario de la policía (Sur), Ankit Chauhan.

El acusado han sido identificados como Vikash Kumar alias Vickey (38), el autor intelectual, Baljeet Singh (31) y siete mujeres: Charanjit alias Charu (29), Shalini Bharadwaj (33), Aarti Kaur (19), Palveen Kaur (19), Nandini (24), Pooja Gupta (21) y Shweta alias Shivani Singh (21).

Los acusados ​​solían atacar a jóvenes desempleados que buscaban trabajo en línea. Las víctimas fueron inducidas a realizar pagos que oscilaban entre 2.500 y 15.000 rupias en diferentes etapas del proceso de reclutamiento falso.

Se les hizo creer que estaban siendo contratados por empresas de renombre, la DCP dicho.

«El acusado había creado identificaciones UPI que se asemejaban a los nombres de IndiGo Airlines, como indigoavations@okaxis y avationair3521@oksbi, para ganarse la confianza de las víctimas», dijo Chauhan.

La policía dijo que Kumar, un empleado de telecomunicaciones, fue arrestado después de que un análisis técnico rastreara la ubicación de transacciones fraudulentas a Subhash Nagar y Tilak Nagar.

Tras el interrogatorio, las siete telefonistas fueron detenidas en el falso centro de llamadas.

Se descubrió que Singh había emitido tarjetas SIM de manera fraudulenta mediante el uso indebido de datos biométricos de clientes genuinos, dijo la policía, y agregó que desempeñó un papel crucial al proporcionar tarjetas SIM preactivadas que permitieron que el fraude operara sin ser detectado.

La policía confiscó 22 teléfonos móviles, una computadora de escritorio, 19 tarjetas SIM, registros de llamadas y un enrutador Wi-Fi. Además, también se han descubierto ocho ID de UPI y un código QR vinculado a varias cuentas bancarias. En el Portal Nacional de Informes de Delitos Cibernéticos (NCRP) se han rastreado más de 40 denuncias vinculadas a los acusados.

Se ha registrado un caso en las secciones pertinentes del Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) y se están realizando más investigaciones para identificar a los demás miembros del sindicato y localizar a las víctimas.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente