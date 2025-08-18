Nueve asesinados, tres informaron desaparecidos cuando las inundaciones barren el norte de China







Nueve personas fueron asesinadas y otras tres reportaron desaparecidas después de que una inundación repentina barrió un campamento salvaje en el norte De China Región Autónoma Interior de Mongolia, dijeron el domingo medios estatales. El desastre golpeó el sábado por la mañana en el área aguas arriba de un río en Urad Trasero en la ciudad de Bayannur, dejando a 13 campistas sin contabilizar.

Hasta el domingo por la noche, una persona había sido rescatada mientras que otros nueve fueron confirmados muertos. Tres campistas permanecen desaparecidos, según la Oficina de Manejo de Emergencias de la ciudad. Más de 700 rescatadores han sido enviados al sitio con urgencia para buscar a los desaparecidos, según el informe. El Ministerio de Gestión de Emergencias ha advertido a los viajeros que eviten las áreas silvestres no desarrolladas y tengan precaución en las zonas geológicamente peligrosas.

