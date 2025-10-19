Pekín, VIVA – Gobierno Porcelana anunció que había despedido a nueve altos funcionarios militaruno de los cuales es miembro del Politburó, del Partido Comunista Chino (PCC) y del Ejército Popular de Liberación (EPL) por cometer corrupción.

«Basándose en las regulaciones y leyes pertinentes del Partido, el Comité Central del Partido decidió imponer la pena de revocar la membresía del Partido a estas nueve personas», dijo el portavoz del Ministerio de Defensa chino, Zhang Xiaogang, citado en el sitio web del Ministerio de Defensa chino al que se accedió. ENTRE en Beijing, el domingo.

Anteriormente, la Comisión Militar Central había decidido condenarlos a la revocación del servicio militar.

Uno de ellos es el general con el segundo rango más alto en China, He Weidong, que también es miembro del Politburó Central y vicepresidente de la Comisión Militar Central.

También está el almirante de la Armada Miao Hua, miembro de la Comisión Militar Central y exjefe del Departamento Político de la Comisión Militar Central.

Mientras tanto, las otras siete personas son He Hongjun (ex subdirector del Departamento Político de la Comisión Militar Central), Wang Xiubin (ex subdirector ejecutivo del Centro de Comando de Operaciones Conjuntas de la Comisión Militar Central), Lin Xiangyang (ex comandante del Comando del Teatro Oriental del EPL), Qin Shutong (ex comisario político del ejército), Yuan Huazhi (ex comisario político de la Marina), Wang Houbin (ex comandante de la Rocket Force) y Wang Chunning (ex comandante de la policía armada).

«Según los resultados de la investigación, las nueve personas violaron gravemente la disciplina del Partido, sospechosas de estar involucradas en un gran número de delitos oficiales, de naturaleza muy grave y con impactos muy graves», añadió Zhang Xiaogang.

Zhang dijo que la destitución de las nueve personas fue una forma de determinación del Comité Central del Partido y de la Comisión Militar Central de luchar contra la corrupción hasta el final.

«Además de enfatizar una postura clara de que no hay lugar para que los corruptores se escondan en el ejército. Este es el resultado de la lucha contra la corrupción partidista y militar, lo que hace que el ejército popular sea más puro y más fuerte, y tenga una unidad y un poder de combate más fuertes», dijo Zhang.

La destitución del general He Weidong fue la primera de un comandante en servicio en la Comisión Militar Central desde la Revolución Cultural de 1966-1976.