Nuevas ubicaciones, alineación de programas destacados, política de insignia

South by Southwest está recibiendo una renovación para el 40 aniversario del festival.

Por primera vez, SXSW -Celebrado del 12 al 18 de marzo de 2026 en Austin, TX-contará con toda su programación que se ejecuta simultáneamente a través de la innovación, el cine y la televisión y la música durante siete días, incluida una noche extra de música.

«En South by Southwest, una gran parte de nuestra misión de centrarnos en la comunidad y la conexión y unir a todos», dice Greg Rosenbaum, sénior de programación de SXSW Variedad Sobre la forma en que las fechas para el festival de este año se alinean.

«Históricamente hemos tenido innovación en la mitad delantera y luego la música en la mitad trasera, y el cine y la televisión en el transcurso de un festival de nueve días. Eso es a largo plazo», explica Rosenbaum. «Sabemos que si podemos consolidar esa energía en siete días en el centro de Austin, Texas, eso realmente unirá a muchas comunidades diferentes».

La huella para el Festival 2026 también se expandirá físicamente. El Centro de Convenciones de Austin ha sido el hogar de SXSW durante muchos años, pero con el lugar en una renovación completa, el equipo se inspiró para reinventar la logística del evento. Como resultado, SXSW se hará cargo del centro de Austin, transformando el área en una «aldea creativa para creatividades globales» ancladas por tres casas clubes dedicadas para cada lista de programación: The Innovation Clubhouse (Brazos Hall), The Film & TV Clubhouse (800 Congreso) y la casa club de música (The Draft Brown).

SXSW también anunció la primera ola de sesiones destacadas, con más de 50 sesiones de conferencias, y pistas recién refinadas que abarcan marcas y marketing, ciudades y clima, economía creadora, cultura, diseño, cine y televisión, salud, música, startups, deportes y juegos, tecnología y IA, y lugar de trabajo. Las sesiones incluyen:

5 Secretos no obvios de la conexión humana (por amor y ganancias): Rohit Bhargava (fundador no obvio de la compañía y curador de tendencia principal) comparte cinco secretos contradicionales para construir una conexión humana auténtica en un mundo impulsado por la tecnología.

Rohit Bhargava (fundador no obvio de la compañía y curador de tendencia principal) comparte cinco secretos contradicionales para construir una conexión humana auténtica en un mundo impulsado por la tecnología. 5 rasgos de proyectos de IA exitosos: de piloto a ROI real: Sandy Carter (Director de Desarrollo de Negocios y COO, dominios imparables) revela la hoja de ruta para convertir los pilotos de IA en éxitos escalables e impulsados ​​por el ROI.

Sandy Carter (Director de Desarrollo de Negocios y COO, dominios imparables) revela la hoja de ruta para convertir los pilotos de IA en éxitos escalables e impulsados ​​por el ROI. Ikigai procesable: planificación profesional en la era de la IA: Únase a Mike Bechtel (Futurista, Universidad de Notre Dame) mientras explora cómo aplicar el concepto japonés de Ikigai para construir carreras significativas en un mundo impulsado por la IA.

Únase a Mike Bechtel (Futurista, Universidad de Notre Dame) mientras explora cómo aplicar el concepto japonés de Ikigai para construir carreras significativas en un mundo impulsado por la IA. Una conversación con los RECHABLOS EL EMERICANO: Los rechazos All-American discuten su gira House Party y cómo los artistas independientes pueden construir experiencias de gira impulsadas por la comunidad fuera de los lugares tradicionales.

Los rechazos All-American discuten su gira House Party y cómo los artistas independientes pueden construir experiencias de gira impulsadas por la comunidad fuera de los lugares tradicionales. Amy Webb lanza el informe de tendencia tecnológica emergente 2026: La reconocida futurista Amy Webb (CEO, Future Today Strategy Group) presenta su pronóstico anual sobre las tecnologías que darán forma al año siguiente.

La reconocida futurista Amy Webb (CEO, Future Today Strategy Group) presenta su pronóstico anual sobre las tecnologías que darán forma al año siguiente. Romper las barreras para la innovación: lecciones del espacio y la tierra: Dava Newman (Profesor de Astronautia de Apolo, MIT) revela estrategias audaces para aprovechar los avances en la IA, el clima, la energía y el espacio para impulsar la innovación transformadora.

Dava Newman (Profesor de Astronautia de Apolo, MIT) revela estrategias audaces para aprovechar los avances en la IA, el clima, la energía y el espacio para impulsar la innovación transformadora. Una conversación con Jack Conte: Únase a Jack Conte (CEO y cofundador, Patreon) para una discusión sobre el estado actual y el futuro de la economía creadora.

Únase a Jack Conte (CEO y cofundador, Patreon) para una discusión sobre el estado actual y el futuro de la economía creadora. Cómo los CMO están reescribiendo las reglas de conexión: Lauren Stafford Webb (Director de Marketing, Sofi), Brian Irving (Director de Marketing, Lyft) y Allison Stransky (Director de Marketing de Marketing, Samsung Electronics America) se unen al reportero de Axios, Eleanor Hawkins, para una conversación sobre cómo los CMO de hoy están utilizando AI para el crecimiento de supercargadas en experiencias personalizadas.

Lauren Stafford Webb (Director de Marketing, Sofi), Brian Irving (Director de Marketing, Lyft) y Allison Stransky (Director de Marketing de Marketing, Samsung Electronics America) se unen al reportero de Axios, Eleanor Hawkins, para una conversación sobre cómo los CMO de hoy están utilizando AI para el crecimiento de supercargadas en experiencias personalizadas. Cómo diseñar una empresa que AI no pueda superar: Ian Beacraft (CEO, Signal and Cipher) explora cómo organizaciones a prueba de futuro mediante la creación de estrategias que la IA no puede superar.

Ian Beacraft (CEO, Signal and Cipher) explora cómo organizaciones a prueba de futuro mediante la creación de estrategias que la IA no puede superar. La red de modelos mentales para una gran vida: Mohnish Pabrai (fundador y socio gerente de Pabrai Investment Funds) explora los modelos mentales que han guiado sus mayores decisiones, compartiendo lecciones atemporales y nuevas ideas sobre la construcción de una vida exitosa y satisfactoria.

Mohnish Pabrai (fundador y socio gerente de Pabrai Investment Funds) explora los modelos mentales que han guiado sus mayores decisiones, compartiendo lecciones atemporales y nuevas ideas sobre la construcción de una vida exitosa y satisfactoria. Haz tu propia ola – Russ y Andreea Gleeson en Independence: Russ (artista/autor/cofundador, Diemon) y Andreea Gleeson (Director Ejecutivo, Tunecore) discuten cómo la independencia, el compromiso de los fanáticos y las estrategias alternativas alimentaron el éxito global de Russ.

Russ (artista/autor/cofundador, Diemon) y Andreea Gleeson (Director Ejecutivo, Tunecore) discuten cómo la independencia, el compromiso de los fanáticos y las estrategias alternativas alimentaron el éxito global de Russ. Reclamando nuestra humanidad en la era de la IA: Timnit Gebru (Fundador y Directora Ejecutiva, Dair), John Palfrey (Presidente, Fundación MacArthur) y la periodista Karen Hao exploran cómo garantizar que la IA sirva a las personas en lugar de controlarlas.

Timnit Gebru (Fundador y Directora Ejecutiva, Dair), John Palfrey (Presidente, Fundación MacArthur) y la periodista Karen Hao exploran cómo garantizar que la IA sirva a las personas en lugar de controlarlas. Masterclass de redes sociales 2026 con ex-YouTube e Instagram Insider: Jon YouShaei (fundador, YouShaei Studios) revela cuán grandes ideas alimentan un gran contenido y el éxito de las redes sociales.

Jon YouShaei (fundador, YouShaei Studios) revela cuán grandes ideas alimentan un gran contenido y el éxito de las redes sociales. Estado de juego de Superjoost 2026: Joost Van Dreunen (profesor de videojuegos, NYU y cofundador, Aldora) ofrece la sesión informativa anual de SXSW sobre cómo los juegos pronostican el futuro de los medios, la tecnología y la cultura.

Joost Van Dreunen (profesor de videojuegos, NYU y cofundador, Aldora) ofrece la sesión informativa anual de SXSW sobre cómo los juegos pronostican el futuro de los medios, la tecnología y la cultura. El motor de innovación del que nunca ha oído hablar: su vecino: André Zdanow (Presidente, FirstBuild) muestra cómo los electrodomésticos GE convirtieron la co-creación comunitaria, fallas rápidas y crowdfunding en éxitos de productos de un millón de dólares.

André Zdanow (Presidente, FirstBuild) muestra cómo los electrodomésticos GE convirtieron la co-creación comunitaria, fallas rápidas y crowdfunding en éxitos de productos de un millón de dólares. La ciencia de la escala: el uso de datos para decidir cuándo, y qué tan rápido, escalar los ingresos: Mark Roberge (cofundador, Stage 2 Capital) analiza cómo las nuevas empresas e innovadores pueden usar datos para determinar cuándo y qué tan rápido escalar las ventas.

Mark Roberge (cofundador, Stage 2 Capital) analiza cómo las nuevas empresas e innovadores pueden usar datos para determinar cuándo y qué tan rápido escalar las ventas. Confiado, valorado, esencial: por qué PBS está aquí para quedarse, con o sin fondos federales: Una charla junto al fuego con Paula Kerger (Presidenta y CEO, PBS) sobre cómo los recortes de fondos probaron la resiliencia, las comunidades reunidas y probó que PBS ofrece lo que los medios comerciales no pueden.

Una charla junto al fuego con Paula Kerger (Presidenta y CEO, PBS) sobre cómo los recortes de fondos probaron la resiliencia, las comunidades reunidas y probó que PBS ofrece lo que los medios comerciales no pueden. Por qué decir sí a las obras impensables: Raja Rajamannar (directora de marketing, MasterCard) revela cómo las ideas audaces una vez descartadas como imposibles se convirtieron en éxitos innovadores, y por qué los líderes deberían adoptar el pensamiento sin pulir para provocar un impacto real.

Matthew McConaughey posa en la alfombra roja en «The Rivals of Amziah King» durante la edición 2025 de SXSW. Adam Kissick

Las insignias ahora están a la venta para el evento de este año, y por primera vez, los titulares de insignias pueden asegurar reservas diarias para las sesiones de alta demanda, proyecciones y exhibiciones. La insignia de platino ofrece a los asistentes acceso a las tres casas club, así como a tres reservas de eventos diarios. Mientras tanto, la innovación, el cine y la televisión y las insignias de música incluyen el acceso a su casa club dedicada y dos reservas diarias.

«Estamos entusiasmados de presentar un nuevo sistema de reserva que permita a los asistentes ser realmente reflexivos en su enfoque», dice Rosenbaum. «Parte de la magia de South, es ambas experiencias planificadas que sabes que serán fundamentales para su tiempo en Austin y la casualidad del descubrimiento mientras está en el sitio. Esta oportunidad permite que las personas, en todos nuestros tipos de insignias, planifiquen con anticipación y luego tengan la flexibilidad para descubrir mientras están en el evento».

El nuevo sistema de reserva es una actualización del programa anterior, South by Express, que permitió a los asistentes guardar sus asientos 24-48 horas de anticipación. El nuevo sistema permitirá a los invitados asegurar reservas hasta tres o cuatro semanas antes del festival.

Rosenbaum agrega: «Esto permite a las personas hacer esos planes antes de que estén en el avión en su camino a Austin».