Nuevas reglas de Godok, Ojk Wanti-Wanti Banking no son cuentas de bloqueo al alza

VIVA – Autoridad de servicios financieros (Ojk) a través del jefe ejecutivo del supervisor Bancario, Dian Ediana Rae dijo, en este momento su partido todavía estaba revisando las nuevas reglas que regularían el asunto. banco de cuentas cuenta inactiva de alias inactiva.

Por lo tanto, Dian también advirtió a las partes bancarias que no sean unilaterales y bloqueen descuidadamente las cuentas inactivas, a menos que tengan pruebas de que la cuenta realmente está indicada de estar involucrada en un delito.

«En la actualidad, el OJK todavía está revisando las reglas con respecto a las cuentas inactivas, y apeló a los bancos para que no bloqueen», dijo Dian en la Conferencia de Press Monthly RDK (RDKB) en agosto de 2025, jueves 4 de septiembre de 2025.

Jefe Adjunto de Ppatk, Dian Ediana Rae

«A menos que esté indicado que existen transacciones financieras sospechosas o actos penales», dijo.

Explicó que una forma en que la parte bancaria es proactiva en el manejo de casos de sospechas de cuentas inactivas de problemas, es contactar a los clientes que no tienen transacciones dentro de un cierto período y solicitar que active la cuenta.

Además, también se espera que los bancos implementen inmediatamente la repetición de diligencia debida del cliente (CDD), por cada cliente que realiza actividades nuevamente de la cuenta denominada cuenta inactiva.

«OJK también alienta a los bancos a contactar de manera proactiva a los clientes que no tienen transacciones dentro de un cierto período de tiempo, a activar cuentas y realizar una diligencia debida del cliente o CDD nuevamente en cada cliente», dijo.

Se sabe que anteriormente había muchos informes sobre el bloqueo temporal de las cuentas inactivas por parte del Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (PPATK), y elevó una variedad de reacciones de pros y contras de varios grupos de personas.

PPATK argumenta que este paso se lleva a cabo para evitar el abuso de las cuentas inactivas, por partes irresponsables. Esto incluye abuso para diversas actividades financieras ilegales, por ejemplo, como el juego en línea (Judol) y el lavado de dinero.

El propio PPATK ha clasificado una cuenta que puede considerarse el desempleo latente de alias, a saber, una cuenta que no muestra actividades de transacción durante 3-12 meses en forma de ahorros individuales, cuentas corrientes o cuentas de divisas.