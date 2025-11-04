Nuevas fotos de Taylor Swift llaman la atención después de la derrota de los Chiefs

El Jefes de Kansas CityLa racha dominante de victorias llegó a su fin luego de su derrota 28-21 ante los Buffalo Bills en la Semana 9.

El mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, quien lanzó tres touchdowns durante los últimos tres juegos, no pudo completar una anotación por aire o por tierra contra los Bills. En cuanto al ala cerrada de los Chiefs, Travis Kelce, aprovechó al máximo sus objetivos, atrapando 4 de 5 pases para 66 yardas.

Mahomes asumió la responsabilidad de los problemas ofensivos después del partido. Cuando se le preguntó si ve a Kansas City enfrentarse a los Bills nuevamente en los playoffs, está tomando las cosas una semana a la vez.

«Quiero decir, tenemos que llegar allí primero», Mahomes dijo a los periodistas. «Tenemos muchos buenos equipos en nuestra división, y están jugando muy buen fútbol. Estamos en tercer lugar en este momento. Así que tenemos que regresar y recuperarnos. Ya sabes, tenemos que jugar mejor fútbol».

Kelce no habló con los periodistas después del partido; sin embargo, los fanáticos probablemente escucharán su opinión sobre la derrota durante el episodio del miércoles de “New Heights”. Notablemente ausente del enfrentamiento Chiefs-Bills en el Highmark Stadium, La prometida de Kelce, Taylor Swift.

Swift ha asistido a todos los partidos en casa de los Chiefs esta temporada y animó a Kansas City durante su victoria 28-7 sobre el Comandantes de Washington en la semana 8. Si bien se extrañó su presencia, apareció en la ciudad de Nueva York un día después.

Taylor Swift disfrutó de una noche de fiesta con Gigi Hadid en Nueva York después de la derrota de los Chiefs

El ganador de 14 premios Grammy salió a la ciudad de Nueva York con la modelo y amiga cercana Gigi Hadid el lunes 3 de noviembre. El dúo fue a Zero Bond, un club privado en Greenwich Village.

Las fotos de la estrella del pop inmediatamente llamaron la atención. Un fan comentó en Instagram: «¡¡El cabello de Taylor 😍!! Su forma, su maquillaje. Todo está a punto». Otra persona escribió: «¡Me encanta este look! Very Red (2012) de la mejor manera».

Swift cenó en Chez Margaux en Manhattan sólo tres días antes del partido Chiefs-Bills, lo que llevó a algunos fanáticos a creer que llegaría al Highmark Stadium ya que ya estaba en el área. Sin embargo, Swift no ha asistido a un partido en Buffalo desde la ronda divisional de la AFC en enero de 2024, y fue no es una buena experiencia.

Swift también estuvo en el vecindario durante el enfrentamiento Chiefs-Bills de la temporada regular de la temporada pasada. El hombre de 35 años estaba a punto de actuar seis noches del “Eras Tour” en el Rogers Centre de Toronto.

Si bien tuvo un descanso de cuatro días que coincidió con el enfrentamiento del 17 de noviembre, no asistió. Sin embargo, Swift no asistió a ningún partido como visitante la temporada pasada, salvo el Super Bowl en Nueva Orleans.

Chiefs TE Travis Kelce probablemente se reunirá con Taylor Swift durante la semana de descanso

Kelce voló de regreso a Kansas City con sus compañeros de equipo luego de su derrota ante los Bills. Pero considerando que el 10 veces Pro Bowler tiene la semana libre, los fanáticos esperan ver a Kelce reunirse con su futura novia durante el descanso.

Sin embargo, la famosa pareja puede optar por mantener un perfil bajo. El correo diario informó que Swift aumentó su seguridad este año.

La cantante de “Life of a Showgirl” “ha querido sentirse mucho más protegida este año con su seguridad, sobre todo con su actual problema de acosadores”, informó el medio. “[She] no quiere que se sepa su paradero cada minuto del día… Quiere estar a salvo y quiere que su familia y amigos estén a salvo”.