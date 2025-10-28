Nuevamente estamos probando el estudio de viabilidad.

Jacarta – Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia admitió que actualmente su partido está probando dos tecnología gasificación carbón al éter dimetílico (DME).

Las dos tecnologías DME se originan en Porcelanay el segundo es una tecnología combinada entre Corea Sur de Europa.

«Ahora estamos probando un estudio de viabilidad (FS) con la tecnología, pero ya hay dos planes. Uno (tecnología DME) de China y el otro una combinación de Corea y Europa», dijo Bahlil en la zona de Tendean, en el sur de Yakarta, el martes 28 de octubre de 2025.

Dijo que los resultados de las pruebas de las dos tecnologías determinarán más adelante si Indonesia utilizará tecnología de qué país.

En cuanto a la preparación de la infraestructura nacional para la política DME, Bahlil explicó que no había obstáculos. Esto se debe a que se garantiza la seguridad de la disponibilidad de materias primas en forma de carbón, porque lo que DME necesita es carbón con pocas calorías.

«Tenemos muchas reservas de carbón y la tecnología ahora es mucho más eficiente. Por lo tanto, esto será mucho mejor», afirmó.

?Bahlil dijo que el proyecto de procesamiento de carbón en DME es uno de los 18 proyectos que han completado el concepto y el estudio de prefactibilidad (pre-FS).

«Es decir, un estudio de viabilidad inicial realizado por el Grupo de Trabajo para la Aceleración del Downstreaming y la Seguridad Energética Nacional», dijo.

Se sabe que el sitio web oficial del Ministerio de Energía y Recursos Minerales afirma que las características del DME tienen similitudes, tanto químicas como físicas, con el GLP. Con las similitudes existentes, DME puede utilizar la infraestructura de GLP existente, como los cilindros, el almacenamiento y la manipulación existentes.

Además, el proyecto downstream de carbón tiene como objetivo reducir las importaciones de gas licuado de petróleo (GLP), que actualmente se registran en alrededor de 6,91 millones de toneladas métricas o casi 7 millones de toneladas. Si bien la demanda interna de GLP ronda los 8-9 millones de toneladas métricas, sólo puede satisfacerse internamente con 1,9 millones.

