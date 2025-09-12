Nuevamente el proceso de divorcio, Azizah Salsha eligió con calma a través de la curación del sonido

Yakarta, Viva – En medio de la noticia de su divorcio con un futbolista Pratama Arhancelebridad Azizah salsha O quien se llama familiarmente Zize eligió calmarse a través del método de la terapia popular, la curación del sonido.

El momento fue revelado desde una cuenta de cuenta Tiktok. @S5754537. En la breve grabación, Azizah fue vista en el borde de la piscina mientras usaba una toalla estampada azul-negro. Asistió a la sesión de curación de sonido con varios otros participantes que parecían tarde en la atmósfera del silencio. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Curiosamente, en uno de los extractos, Zize estaba incluso profundamente dormido durante la terapia. Se ve completamente relajado hasta que otros participantes deben despertar después de que termina la sesión.

¿Qué es la curación del sonido?

Para algunas personas, el término curación de sonido aún puede sonar extranjero. En pocas palabras, este es un método terapéutico que utiliza sonidos y vibraciones musicales para calmar la mente y equilibrar la energía del cuerpo.

Esta terapia se conoce durante mucho tiempo en varias culturas tradicionales. A menudo se usan instrumentos como Gamelan, destilados, gongs, para cantar el Tíbet del tazón porque se cree que producen frecuencias que pueden estimular las ondas cerebrales. Ahora, la música instrumental moderna también se usa ampliamente en la práctica de la curación del sonido.

Los beneficios de la curación del sonido para la salud mental y física

Varios estudios han demostrado que la terapia de sonido puede proporcionar beneficios positivos, especialmente para aquellos que enfrentan un estrés severo. Algunos de los beneficios que a menudo se asocian con la curación del sonido incluyen:

Aliviar el estrés y la ansiedad. Las vibraciones de sonido pueden ayudar a reducir la hormona cortisol para que el cuerpo se sienta más relajado.

Mejorar la calidad del sueño. Los sonidos rítmicos pueden ralentizar la frecuencia cardíaca y la respiración, lo que provoca la somnolencia natural.

Ayuda a reducir la presión arterial. La relajación en profundidad creada por el sonido puede soportar la salud cardiovascular.

Aumentar el enfoque y la concentración. Una ondas cerebrales más estables hace que la mente se sienta más clara.

Libere las emociones ocultas. Muchos participantes de la terapia afirmaron sentirse más aliviado después de asistir a la sesión.

Zize elige calmarse

La elección de Azizah Salsha de unirse a la sesión de curación de sonido se consideró razonable teniendo en cuenta que ella enfrentaba el centro de atención público relacionado con su problema doméstico. Con la popularidad que tiene, la presión mental y emocional ciertamente no es pequeña. La actividad de curación de sonido que vivió Zize parecía ser una forma de redescubrir la paz interior en medio de una tormenta de problemas.