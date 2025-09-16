Nuevamente destacado por el momento de Tasya Farasya preguntó sobre el paciente en matrimonio con Habib Jafar

VIVA – Familiar Tasya farasya Y su esposo Ahmad Assegaf estaba al límite. El 12 de septiembre de 2025, Tasya Farasya a través de su abogado solicitó el divorcio al Tribunal Religioso del Sur de Yakarta por e-Court.

En medio de la noticia de la demanda de divorcio presentada por el vlogger de belleza, parte del contenido sobre el matrimonio y su esposo, Ahamd Assegaf, también fue destacado nuevamente por los usuarios de las redes sociales. Uno de ellos está relacionado con el contenido y Ahmad Assegaf junto con Habib Jafar en 2023.

En las piezas de video subidas en la cuenta de Tiktok, Tasya Farasya había aludido a la cuestión de la paciencia en un matrimonio. En relación con pacientemente en un hogar, Habib Jafar reveló que la paciencia no significa rendirse.

«Oh, yo pacientemente, mi esposo cambiará o no, no puede ser así», dijo Habib Jafar.

«Entonces, en el proceso de paciencia, podemos tomar medidas?» Preguntó Tasya Farasya.

«La paciencia es una cosa para actuar otra cosa», respondió Habib Jafar.

«Debido a que el concepto del concepto si el paciente significa no actuar, solo mantente en silencio», respondió Tasya Farasya.

Habib Jafar explicó que el paciente en un hogar estaba acompañado por la acción. Como tratar de cambiar para mejor. Pero si resulta que no hay cambios para mejor, no produce resultados, el divorcio puede ser una opción.

«Asegúrese de que los que están en esto sean ciertos, no el esposo de Blangsak, la esposa está dañada por eso.

«¿Ese (divorcio) es posiblemente paciente, no el conteo?», Preguntó Tasya Farasya.

«Sí, el divorcio es pacientemente, aún puede ir de la mano. El divorcio ya que la última opción después de que somos pacientes es lo suficientemente larga. No significa que si se divorcia significa que no puede esperar, no. Excepto que de repente divorciado o divorciado emocionalmente significa que no puede esperar. Pero si se divorcia como un proceso no significa impaciente», dijo el jafar.

Por un lado, Tasya Farasya también parecía haber sido confiado asociado con un énfasis frecuente en la paciencia. Pero alguien que es difícil de ser paciente experimentará dificultades cuando intente hacer eso.

«Significa que muchas personas que conceptos erróneos son las mismas que el paciente.

«Sí, es por eso que la paciencia aún se debe emprender. Creo que a menudo te sientes paciente», dijo Habib Jafar.

«Sí, a menudo me dicen que sea paciente porque. Pero el paciente es paciente para que sea silencioso ‘paciente, paciente'», dijo Tasya Farasya.