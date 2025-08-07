Nuevamente borracho en los Puskesmas, los miembros de KKB Egianus Kogoya fueron arrestados por la Fuerza de Tarea Cartenz Damai

PapuasiaVIVA – Fuerza de trabajo de operación pacífica Cartenz nuevamente anotó el éxito. Esta vez, un miembro del grupo criminal armado (KKB), conocido como sádico, Rouwaiten Telenggen alias alemán Ubruangge (30), fue arrestado con éxito en una condición indefensa.

Leer también: Facultad -ARYOKO VERSIÓN DEL CARDE RÁPICO Superior, Secretario General de Golkar: Gracias Papuan People



Se sabe que Rouwaiten son los hombres del líder de KKB más buscado, Egianus Kogoya. Fue arrestado sin resistencia mientras fue apedreado debido a la influencia del licor en un Puskesmas en la región de Nduga, las montañas de Papua, el jueves 7 de agosto de 2025.

«Con respecto a la existencia de los perpetradores que estaban en uno de los Puskesmas en la condición influenciada por el licor», dijo el jefe de la Operación de Paz Cartenz, Faizal Ramadhani de la Policía General de Brigada, jueves 7 de agosto de 2025.

Leer también: Java sigue siendo el gobernante, pero la brecha de Internet todavía está abierta





Kaops Damai Cartenz, General de Brigada Faizal Ramadhani Foto : Viva.co.id/aman Hasibuan (Papua)

Una vez que recibe un informe público sobre la existencia de Nomaiten, el equipo Grupo de trabajo Muévete inmediatamente rápidamente. Alrededor de 09.04 ingenio, los perpetradores fueron asegurados con éxito y llevados a la sede de la policía de NDUGA para un examen más detallado.

Leer también: Fugitivo desde 2014, el comandante adjunto de OPM Mayer Wenda fue asesinado por soldados TNI



«Este arresto es un paso significativo en nuestros esfuerzos por suprimir el espacio de KKB en la región de Papua», dijo.

Además, enfatizó que este éxito no es el final. El TNI-Polri continuará cazando la red restante de grupos separatistas armados en Papua, especialmente aquellos relacionados directamente con Egianus Kogoya.

«Continuaremos rastreando la red relacionada con Egianus Kogoya para garantizar la seguridad de los civiles», dijo.