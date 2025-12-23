Nueva Zelanda modificará leyes para permitir el registro de IG de productos indios más allá de vinos y licores







Nueva Zelanda ha asumido un compromiso vinculante en virtud de su Tratado de Libre Comercio (TLC) con India para modificar sus leyes dentro de los 18 meses posteriores a la entrada en vigor del pacto para permitir el registro de indicaciones geográficas (IG) de productos indios distintos de vinos y bebidas espirituosas, informó la agencia de noticias PTI.

En la actualidad, el marco de IG de Nueva Zelanda sólo permite el registro de vinos y bebidas espirituosas de la India. Según el TLC, la nación insular ampliará este beneficio también a “otros bienes”, una concesión que había otorgado anteriormente a la Unión Europea.

La IG es una forma de derecho de propiedad intelectual que se aplica a productos agrícolas, naturales o manufacturados (como artesanías y productos industriales) que se originan en una región geográfica específica.

La etiqueta garantiza la calidad y el carácter distintivo vinculado al lugar de origen y proporciona protección legal contra el uso no autorizado, al tiempo que ayuda a promover exportaciones.

«Ahora existe el compromiso de tomar todas las medidas necesarias, incluida la enmienda de su ley, para facilitar el registro de los vinos, bebidas espirituosas y ‘otros productos’ de la India… Los plazos para esto son 18 meses desde la entrada en vigor del acuerdo», dijo el Ministerio de Comercio, según PTI.

India y Nueva Zelanda anunciaron el lunes la conclusión de las negociaciones del TLC. Se espera que el acuerdo se implemente después de su firma, un proceso que puede llevar entre siete y ocho meses.

Los productos indios con etiquetas IG incluyen arroz Basmati, té Darjeeling, tela Chanderi, seda Mysore, chal Kullu, té Kangra, pinturas Thanjavur, Allahabad Surkha, grabados Farrukhabad, Lucknow Zardozi y tallas de madera de nogal de Cachemira.

Ganesh Hingmire, fundador y presidente de Great Mission Group Society (GMGS), dijo que la medida ayudaría a impulsar las exportaciones de productos IG.

«Obtener una etiqueta IG para productos no agrícolas también ayudará a aumentar los ingresos de nuestra gente», dijo a PTI.

India vincula las concesiones arancelarias sobre manzanas, kiwis y miel de Nueva Zelanda con planes de acción agrícolas en el marco del TLC

India ha vinculado las concesiones arancelarias basadas en cuotas otorgadas a Nueva Zelanda para las manzanas, los kiwis y la miel de Manuka con la ejecución de los planes de acción de productividad agrícola comprometidos por la nación insular en el marco del TLC.

La implementación de estos planes será supervisada por un Consejo Conjunto de Productividad Agrícola (JAPC). Según el acuerdo, el enfoque apunta a equilibrar el acceso al mercado con la protección de sectores agrícolas nacionales sensibles.

Nueva Zelanda ha acordado planes de acción centrados en los kiwis, las manzanas y la miel para mejorar la productividad, la calidad y las capacidades sectoriales en la India. Cooperación incluirá el establecimiento de centros de excelencia, la mejora del material de siembra, el desarrollo de capacidades para los productores, el apoyo técnico para el manejo de huertos, las prácticas poscosecha, las cadenas de suministro y la seguridad alimentaria.

Se espera que los proyectos destinados al cultivo de manzanas de primera calidad y a prácticas de apicultura sostenible mejoren la producción y los estándares de calidad en la India.

(Con entradas PTI)





Fuente