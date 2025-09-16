





El Fiscal General de Nueva York propuso regulaciones propuestas por su represión contra el adictivo redes sociales Feeds para niños, incluidas las reglas para verificar la edad de un usuario. La Ley de Explotación de Feeds de Stop Adictive (SAFE) para niños, aprobada el año pasado, prohíbe que las compañías de redes sociales muestren alimentos personalizados por algoritmos a usuarios menores de 18 años a menos que tengan un consentimiento de los padres.

En cambio, se alimentará en aplicaciones como Tiktok e Instagram se limitaría a las publicaciones de las cuentas que siguen los usuarios jóvenes. La ley también prohíbe a las empresas enviar notificaciones a usuarios menores de 18 años entre la medianoche y las 6 a.m. Las reglas propuestas para implementar las disposiciones incluyen estándares para determinar la edad de un usuario y el consentimiento de los padres.

«Las empresas pueden confirmar la edad de un usuario utilizando una serie de métodos existentes, siempre que los métodos sean efectivos y protejan los datos de los usuarios». Ministro de justicia Dijo la oficina de Letitia James. Las opciones para confirmar un usuario son al menos 18, por ejemplo, incluyen solicitar una imagen cargada o verificar la dirección de correo electrónico o el número de teléfono del usuario para verificar otra información, dijo la oficina.

Los usuarios menores de 18 años que desean recibir alimentos algorítmicos y notificaciones nocturnas tendrían que dar permiso a las empresas para solicitar el consentimiento de un padre. Los partidarios de la ley dijeron que los alimentos curados construidos a partir de los datos de los usuarios están contribuyendo a una crisis de salud mental juvenil al aumentar ampliamente las horas que los jóvenes pasan en las redes sociales.

«Los niños y los adolescentes están luchando con altas tasas de ansiedad y depresión debido a las características adictivas de plataformas de redes sociales«, Dijo James al publicar las reglas, que están sujetas a un período de comentarios públicos de 60 días. Las leyes de verificación de edad en línea, en aumento en los Estados Unidos, han obtenido la oposición de grupos que abogan por la privacidad digital y la libertad de expresión. Más de 20 estados han aprobado leyes de verificación de edad, aunque muchos enfrentan desafíos legales.

La oficina del Fiscal General de Nueva York señaló que Instagram y otras plataformas de redes sociales han estado implementando diversas formas de garantía de edad en los últimos meses. «La incorporación de los métodos de garantía de edad en la infraestructura de las plataformas de redes sociales es un desarrollo positivo que demuestra lo técnico y viabilidad financiera Métodos de garantía de edad para estas plataformas «, dijo la oficina.» Desafortunadamente, la adopción voluntaria de los métodos de garantía de edad no ha alcanzado el nivel de protección de los menores requeridos por la Ley (segura) «. Después de que se finalicen las reglas, las compañías de redes sociales tendrán 180 días para implementar las regulaciones.

